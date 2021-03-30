NASA dünya ekonomisini yerle bir edecek! 10 kentrilyon dolarlık proje için düğmeye bastı

Geçtiğimiz senenin sonlarına doğru ortaya çıkan haberlerde NASA'nın uzay madenciliğiyle yakından ilgilendiği ve 16 Psyche isimli bir asteroidi yakın markaja aldığı belirtilmişti. Bu asteroitte 10 kentrilyon dolar değerinde maden bulunuyor. Aylar sonra NASA cephesinden bu konuda önemli haberler geldi.

Yeni gelişmelere göre NASA, 16 Psyche asterodine keşif sondası göndemeyi planlıyor ve sondanın son montaj işlemleri de başlamış durumda. Eğer projede herhangi bir aksaklık olmazsa, sondanın 2026'da 16 Psyche'ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Asteroidin bu kadar değerli olmasının nedeniyse neredeyse tamamen demir ve nikelden oluşması. Bilim insanlarına göre bu asteroidin incelenmesi, Güneş sisteminin sırlarını ortaya çıkarabilir.