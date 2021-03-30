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Giriş Tarihi: 30.3.2021 14:47 Son Güncelleme: 30.3.2021 14:52

ekonomisini yerle bir edecek! 10 kentrilyon dolarlık proje için düğmeye bastı

NASA dünya ekonomisini yerle bir edecek! 10 kentrilyon dolarlık proje için düğmeye bastı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Dairesi , göktaşlarını yakından ilgileniyor. Bunun birinci nedeni asteroitlerin için tehlike oluşturması. Gezegene çarpacak bir göktaşı tüm yaşamı yok edebilir. NASA, ve farklı kuruluşlar bu yüzden iş birliği içinde. Diğer yandan asteroitler uzayın geçmişine ışık tutacak materyaller ve değerli madenler içeriyor. Göktaşlarındaki değerli madenleri çıkarmak da NASA'nın hedeflerinden biri. Uzay dairesi bu yüzden önemli bir adım attı ve 10 kentrilyon dolarlık asteoit için düğmeye bastı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar...

Geçtiğimiz senenin sonlarına doğru ortaya çıkan haberlerde NASA'nın uzay madenciliğiyle yakından ilgilendiği ve 16 Psyche isimli bir asteroidi yakın markaja aldığı belirtilmişti. Bu asteroitte 10 kentrilyon dolar değerinde maden bulunuyor. Aylar sonra NASA cephesinden bu konuda önemli haberler geldi.

Yeni gelişmelere göre NASA, 16 Psyche asterodine keşif sondası göndemeyi planlıyor ve sondanın son montaj işlemleri de başlamış durumda. Eğer projede herhangi bir aksaklık olmazsa, sondanın 2026'da 16 Psyche'ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Asteroidin bu kadar değerli olmasının nedeniyse neredeyse tamamen demir ve nikelden oluşması. Bilim insanlarına göre bu asteroidin incelenmesi, Güneş sisteminin sırlarını ortaya çıkarabilir.

NASA uzay aracını 2022 yılında fırlatmayı planlıyor. Ancak NASA'nın bu adımı dünya ekonomisini yerle bir edebilir. Zira 10 kentilyon (10 bin katrilyon) dolar değerindeki 200 kilometre genişliğindeki asteroid dünya ekonomisinin tamamında daha değerli. Dünya ekonomisinin toplam değeri ise sadece yaklaşık 75 trilyon dolar.

Asteroide bir uzay aracı göndermek isteyen NASA henüz buradaki değerli maddeleri gezegenimize nasıl getireceğini bilmiyor. Uzay madenciliği bu yüzyılın en büyük iş kolu olarak görülüyor. Jüpiter ve Mars'ın arasında yer alan asteroide yer alan maddeleri şu an için gezegenimize getirilmesi oldukça maliyetli.

Ancak gelişen teknoloji ile uzay seyahatlerinin maliyetinin düşmesi ve uzay madenciliğinin de yaygınlaşması bekleniyor. Bugüne kadar bir göktaşından Dünya'ya sadece bir kez materyal getirilebildi. Japonya Uzay Ajansı'nın Hayabusa uzay aracı, 2010 yılında 25143 Itokawa asteroidinden Dünya'ya birkaç parça toz ulaştırabilmişti.

Bilim insanları, materyal taşınması kolaylaştırmak için asteroitleri solar-elektrik iyon motorlarıyla Dünya'ya yaklaştırmayı düşünüyor. Bu yöntemle gök taşlarının bir kaya topluluğu olarak yörüngede toplanması ve bir nevi ikinci bir Ay oluşturulması olası planlar arasında.

Bir diğer plan ise madeni işlenmesi için Dünya'ya taşımak. Ancak en yüksek platin kaynağa sahip gök taşlarında bile 800 gram platin elde etmek için bir ton cevher elde edilmesi gerekiyor.

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NASA dünya ekonomisini yerle bir edecek! 10 kentrilyon dolarlık proje için düğmeye bastı
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