Kanada'da bilinmeyen yeni bir beyin hastalığı ortaya çıktı!

NÖROTOKSİNLER SEBEP OLABİLİR

CBC'ye göre hastalığa neden olabilecek çevresel toksinler de araştırılıyor. Raporda deniz ürünlerine bağlı bakteriler tarafından üretilen bir nörotoksin olan BMAA (B-methylamino-L-alanine) üzerinde araştırmalar yapıldığı belirtildi. BMAA dışında kabuklu deniz ürünleri, sardalya ve hamsilerdeki algler tarafından üretilen domoik asit nörotoksini de diğer bir şüpheli olarak görülüyor. Fakat hastalığa neden olan patojen bulunmuş değil.

Gizemli hastalığa neyin sebep olduğuna dair araştırmalar sürüyor. Araştırma ekibi bu konuyla ilgili olarak nörologlar dışında, hayvan bilimi, çevre sağlığı, saha epidemiyolojisi, toksikoloji, mikrobiyoloji, viroloji alanlarında farklı uzmanlarla çalışıyor.

Araştırmacılar hastalığın çevresel etkilerle bağlantı olup olmadığı konusunda da yoğun bir çalışma içinde. Nörolog Alier Marrero yaptığı açıklamada, "Çevresel bir duruma maruz kalmaya işaret eden bazı coğrafi kümelenmeler var gibi görünüyor. Ancak bundan bahsetmek için daha çok erken" dedi.

New Brunswick'te hastalıkla ilgili panik başlamış durumda. New Brunswick'teki siyasetçiler, bilim insanlarından hastalıkla ilgili olarak hızla yanıt beklediklerini belirtti. Fakat uzmanlar hastalıkla ilgili bulgulara ulaşmak için biraz daha zamanın gerekli olduğunu belirtiyor.