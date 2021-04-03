AstraZeneca ölümleri devam ediyor! Koronavirüs aşısı olan 7 kişi hayatını kaybetti

Kurum, 9 Aralık 2020 ile 21 Mart 2021 tarihleri aralığını kapsayan raporda aşılanan 18 milyon kişiden 30'unda kan pıhtısı yan etkisi görüldüğünü ve bunlardan 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

"FAYDALARI RİSKTEN AĞIR"

MHRA'dan yetkililer, 7 ölümün 'titizlikle' araştırıldığını ve bu durumun sadece bir tesadüf mü yoksa aşının gerçek bir yan etkisi mi olduğu konusunun henüz net olmadığını belirtti. Diğer yandan MHRA, aşının faydalarının riskten daha ağır bastığını vurguladı. Mart ayının başında, Norveç ve diğer birçok Avrupa ülkesi, kanın pıhtılaşmasıyla ilgili vaka raporlarının ardından AstraZeneca aşılarının uygulanmasını askıya aldığını veya durdurduğunu açıklamıştı.