Nefes kesen kurtarma operasyonu! Hollandalı gemi mürettebatı böyle kurtarıldı

350 ton ham petrol taşıyan Hollanda bandıralı kargo gemisinden gelen tehlike sinyali sonrası harekete geçen Norveçli kurtarma ekipleri gemideki 12 mürettebatı nefes kesen operasyonla ölümden kurtardı. Hollanda bandıralı 'Eemslift Hendrika' gemisinin tehlike sinyali göndermesi üzerine Norveç Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi harekete geçti.
350 TON PETROLÜN DENİZE AKMA TEHLİKESİ VAR
Dev dalgalar arasında kalan geminin 12 mürettebatı kurtarma operasyonu sonucu kurtarıldı. Korku dolu anlar ise kameraya anbean kaydedildi.
Norveç medyası, geminin motorlarının durduğunu, 350 ton ham petrol, 50 ton da dizel yakıt taşıyan geminin alabora olması durumunda denizin petrolle kaplanacağını ifade etti.
TEKER TEKER KURTARILDILAR
Dalgalarla boğuşan gemiye helikopterle yaklaşan kurtarma ekipleri, 12 kişilik mürettebattan önce 8'ini kurtardı.
Okyanustaki fırtınada dev dalgaların arasında kalan gemi mürettebatı ölümden böyle kurtarıldı
Dev dalgalarla mücadele etmek üzere 3 denizci ile gemide kalan kaptan, motorlar durunca Norveç kurtarma ekipleri tarafından gemiden alındı.