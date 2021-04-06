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Giriş Tarihi: 6.4.2021 14:30 Son Güncelleme: 6.4.2021 14:47

Nefes kesen kurtarma operasyonu! Hollandalı gemi mürettebatı böyle kurtarıldı

DHA
Nefes kesen kurtarma operasyonu! Hollandalı gemi mürettebatı böyle kurtarıldı

’te kaydedilen görüntüler, izleyenlerde korku uyandırdı. Norveç medyasında yer alan haberlere göre bandıralı isimli gemi, fırtınaya yakalanmasının ardından batma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Gemide bulunan 12 kişilik mürettebat nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı. O anlar ise kameralarca kaydedildi.

350 ton ham petrol taşıyan Hollanda bandıralı kargo gemisinden gelen tehlike sinyali sonrası harekete geçen Norveçli kurtarma ekipleri gemideki 12 mürettebatı nefes kesen operasyonla ölümden kurtardı. Hollanda bandıralı 'Eemslift Hendrika' gemisinin tehlike sinyali göndermesi üzerine Norveç Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi harekete geçti.

350 TON PETROLÜN DENİZE AKMA TEHLİKESİ VAR

Dev dalgalar arasında kalan geminin 12 mürettebatı kurtarma operasyonu sonucu kurtarıldı. Korku dolu anlar ise kameraya anbean kaydedildi.

Norveç medyası, geminin motorlarının durduğunu, 350 ton ham petrol, 50 ton da dizel yakıt taşıyan geminin alabora olması durumunda denizin petrolle kaplanacağını ifade etti.

TEKER TEKER KURTARILDILAR

Dalgalarla boğuşan gemiye helikopterle yaklaşan kurtarma ekipleri, 12 kişilik mürettebattan önce 8'ini kurtardı.

Okyanustaki fırtınada dev dalgaların arasında kalan gemi mürettebatı ölümden böyle kurtarıldı

Dev dalgalarla mücadele etmek üzere 3 denizci ile gemide kalan kaptan, motorlar durunca Norveç kurtarma ekipleri tarafından gemiden alındı.

Norveç Sahil Güvenliği ile geminin bağlı olduğu şirket arasında başlatılan görüşmede geminin alabora olma ihtimaline yönelik alınacak önlemlerin ele alındığı belirtildi.

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Nefes kesen kurtarma operasyonu! Hollandalı gemi mürettebatı böyle kurtarıldı
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