Video Dünya Okyanustaki fırtınada dev dalgaların arasında kalan gemi mürettebatı ölümden böyle kurtarıldı

Okyanustaki fırtınada dev dalgaların arasında kalan gemi mürettebatı ölümden böyle kurtarıldı

Okyanustaki fırtınada dev dalgaların arasında kalan gemi mürettebatı ölümden böyle kurtarıldı
06.04.2021 | 13:35

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350 ton ham petrol taşıyan Hollanda bandıralı kargo gemisinden gelen tehlike sinyali sonrası harekete geçen Norveçli kurtarma ekipleri gemideki 12 mürettebatı nefes kesen operasyonla ölümden kurtardı.

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Hollanda bandıralı 'Eemslift Hendrika' gemisinin tehlike sinyali göndermesi üzerine Norveç Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi harekete geçti. Dev dalgalar arasında kalan geminin 12 mürettebatı kurtarma operasyonu sonucu kurtarıldı. Korku dolu anlar ise kameraya an be an kaydedildi. Norveç medyası, geminin motorlarının durduğunu, 350 ton ham petrol, 50 ton da dizel yakıt taşıyan geminin alabora olması durumunda denizin petrolle kaplanacağını ifade etti.


ÖNCE 8 MÜRETTEBAT KURTARILDI
Dalgalarla boğuşan gemiye helikopterle yaklaşan kurtarma ekipleri, 12 kişilik mürettebattan önce 8?ini kurtardı. Dev dalgalarla mücadele etmek üzere 3 denizci ile gemide kalan kaptan, motorlar durunca Norveç kurtarma ekipleri tarafından gemiden alındı. Norveç Sahil Güvenliği ile geminin bağlı olduğu şirket arasında başlatılan görüşmede geminin alabora olma ihtimaline yönelik alınacak önlemlerin ele alındığı belirtildi.

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