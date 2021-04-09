Donbas krizi tırmanıyor! Rusya'dan peş peşe açıklamalar: Geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açacaktır

Peskov, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Putin'e Rus askeri birlikleri sınırdan çekme çağrısına ilişkin ise "Elbette şimdi ne yazık ki, Ukrayna yine potansiyel olarak çok istikrarsız bir bölgeye dönüşüyor. Tabii ki sınırlarında istikrarsız, tehlikeli ve patlamaya hazır bir bölge olan her ülke kendi güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alır." ifadelerini kullandı.