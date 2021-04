İtalyan elçiden küstah Draghi’ye Türkiye dersi

İtalya'nın eski Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin, AB heyetinin iç çekişmesinden dolayı ortaya çıkan protokol kriziyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri sonrası iki ülke arasında yaşanan diplomatik krize şaşırdığını belirterek, Türkiye'yi "diktatörlük" gibi tanımlanacak bir ülke olarak görmediğini söyledi. 2004-2010 döneminde Ankara'da görev yapan Marsili, Draghi'nin 8 Nisan'daki toplantda kullandığı "diktatör" sözü için "Yaşananlar beni şaşırttı. Çünkü Türkiye ile İtalya ilişkileri her zaman mükemmel olmuştur. Hakikati söyleyelim; Türkiye'nin 9 büyük şehri muhalefetin idaresindeyken, 'diktatörlük' olarak tanımlanacak bir ülke göremiyorum. Hangi diktatörlük? Burada iyi anlaşılamayan şeyler var. Ülkelerimiz arasında siyasi diyaloğu yeniden başlatarak sorunu çözmeliyiz" dedi. Marsili, İtalya'nın bu krizi fırsata çevirerek, Türkiye'ye AB sahnesinde desteğini artırması gerektiğini de vurguladı.Draghi'nin bu çıkışının, İtalya için Libya'da bir politika değişikliği anlamına gelip gelemeyeceği sorusuna Marsili, şöyle yanıt verdi: "Libya politikasında gerçekten bir siyasi değişiklik olabileceğine inanmıyorum. Libya'da aynı taraftayız. İtalya ve Türkiye, her zaman Trablus'un meşru hükümetini destekledi. Şu an bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Benim fikrime göre, Libya'da Türkiye ile İtalya arasındaki bağlantı daha da güçlendirilmelidir." Marsili, ilişkilerin iyi niyetiyle toparlanacağını belirterek, "Hem Roma'nın hem Ankara'nın her zaman örnek teşkil eden bu ilişkiyi toparlaması gerektiğinin çok iyi biçimde farkında olduğunu düşünüyorum" dedi.