Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Pentagon geliştirdi: Koronavirüsü mikroçip tespit edecek
Giriş Tarihi: 12.4.2021 14:36

geliştirdi: Koronavirüsü tespit edecek

DHA
Pentagon geliştirdi: Koronavirüsü mikroçip tespit edecek

ABD Savunma Bakanlığı 'dan, koronavirüsle mücadele kapsamında bir son dakika haberi geldi. ABD medyasının duyurduğu haberlere göre Pentagon'da görevli bilim insanları, koronavirüse karşı  geliştirdi. Geliştirilen mikroçipin, salgın şüphesi taşıyan kişinin her hareketini takip etmeyi amaçlamadığını açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tüm hızıyla sürüyor. Salgına karşı aşı ve ilaç üretimi devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da görevli bilim insanları koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında mikroçip geliştirdi.

Savunma Ar-ge Projeleri Dairesi'nde (DARPA) görevli bilim insanları, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ürettikleri cihazda, deri altına sokularak koronavirüs enfeksiyonunu tespit edebilecek bir mikroçip geliştirdi. Bilim insanları, koronavirüs şüphesi taşıyan söz konusu kişinin diyalize bağlandığında koronavirüsü kandan çıkarabilen bir filtre de geliştirdi.

"HER HAREKETİ İZLENMEYECEK"

Geliştirilen çipin ülkedeki CBS televizyonunda yayınlanan '60 Minutes'te' ilk kez görüntülendi.

DARPA yetkililerinin katılığı televizyon programında yaptığı açıklamada, herhangi bir kişide koronavirüsü önceden tespit edebilen bir mikroçip geliştirildiğini söyledi. Yetkililer, Pentagon'un, salgın şüphesi taşıyan kişinin her hareketini takip etmeyi amaçlamadığını ifade etti.

SEMPTOMLARI HABER VERECEK

DARPA'nın bulaşıcı hastalık doktoru olan emekli Albay Matt Hepburn katıldığı programda, sürekli olarak kanı test etmek için tasarlanmış doku benzeri bir jel gösterdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hepburn'ün, "Onu derinizin altına koyuyorsunuz, size vücudun içinde kimyasal reaksiyonlar olduğunu gösteriyor ve bu sinyal yarın semptom göstereceğiniz anlamına geliyor" dedi.

Öte yandan, DARPA'daki görevli bilim insanlarının geliştirdiği bir başka icadın ise, diyaliz makinesine yerleştirilen kandan virüsü temizleyen bir filtre olduğu ifade edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Pentagon geliştirdi: Koronavirüsü mikroçip tespit edecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA