Pentagon geliştirdi: Koronavirüsü mikroçip tespit edecek

SEMPTOMLARI HABER VERECEK

DARPA'nın bulaşıcı hastalık doktoru olan emekli Albay Matt Hepburn katıldığı programda, sürekli olarak kanı test etmek için tasarlanmış doku benzeri bir jel gösterdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hepburn'ün, "Onu derinizin altına koyuyorsunuz, size vücudun içinde kimyasal reaksiyonlar olduğunu gösteriyor ve bu sinyal yarın semptom göstereceğiniz anlamına geliyor" dedi.

Öte yandan, DARPA'daki görevli bilim insanlarının geliştirdiği bir başka icadın ise, diyaliz makinesine yerleştirilen kandan virüsü temizleyen bir filtre olduğu ifade edildi.