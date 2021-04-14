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Giriş Tarihi: 14.4.2021 12:38

sınır duvarından aşağı atılmışlardı… Kaderleri belli oldu

DHA
Meksika sınır duvarından aşağı atılmışlardı… Kaderleri belli oldu

sınırında yıllardır devam mülteci dramı, skandal gelişmelerle gündeme gelmeye devam ediyor. Ülkeye iltica etme umuduyla ’dan ülkeye kaçak yollarla girmeye çalışanlar, insanlık dışı muamelelere maruz kalıyor. Mart ayında termal kameralara yansıyan görüntülerde 3 ile 5 yaşlarındaki iki kız çocuğu, insan kaçakçıları tarafından metrelerce yükseklikteki sınır duvarından ABD topraklarına atılmıştı. Çocukların ailelerine ilişkin açıklama, resmi kaynaklardan geldi.

ABD-Meksika sınırında, Mart ayında metrelerce yükseklikteki sınır duvarı üzerinden Amerikan bölgesine atılan 3 ve 5 yaşındaki iki kız kardeşin, günler sonra ilk kez ailesiyle bulaşacağı ifade edildi.

AİLELERİYLE BULUŞACAKLAR

ABD'ye iltica hakkı edinme umuduyla El Paso sınırında yaşanan mültecilerin dramı devam ediyor.

İnsan kaçakçıları geçtiğimiz ay El Paso sınırında 3 ve 5 yaşındaki iki kız kardeşi 4.5 metrelik duvardan atmıştı.

Yaşanan dram sınır güvenliğinin termal kameraları tarafından görüntülendi. Adları Yareli ve Yasmina adlı iki kız kardeşin ABD Sınır Devriyeleri ekipleri tarafından serbest bırakıldı. İki kız kardeşin 16 gün sonra New York'ta bulunan ailesiyle buluşacakları belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Meksika ila ABD sınırında 30 Mart'ta insan kaçakçıları, iki küçük kızı sınır duvarından ABD tarafına atarak kaçmıştı. El Paso Sınır Güvenliği Şefi Gloria Chavez, "Bu kaçakçıların masum çocukları gece 4.5 metrelik sınır bariyerinden acımasızca atmaları beni şaşkına uğrattı. Eğer termal kameralar olmasaydı, çocuklar tespit edilemeyecekti. Ve iki kardeş ölüm tehlikesi yaşayabilirdi." ifadelerine yer vermişti.

ABD'nin Meksika sınırında yaşanan insanlık dramı kamerada

Amerika-Meksika sınırı teller, duvarlar, güvenlik kameraları, termal kameralar ve binlerce sınır devriyesi çalışanı tarafından 24 saat gözleniyor.

Meksika sınırında şoke eden görüntüler! Aşağı böyle attılar…

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Meksika sınır duvarından aşağı atılmışlardı… Kaderleri belli oldu
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