Meksika sınır duvarından aşağı atılmışlardı… Kaderleri belli oldu

NE OLMUŞTU?

Meksika ila ABD sınırında 30 Mart'ta insan kaçakçıları, iki küçük kızı sınır duvarından ABD tarafına atarak kaçmıştı. El Paso Sınır Güvenliği Şefi Gloria Chavez, "Bu kaçakçıların masum çocukları gece 4.5 metrelik sınır bariyerinden acımasızca atmaları beni şaşkına uğrattı. Eğer termal kameralar olmasaydı, çocuklar tespit edilemeyecekti. Ve iki kardeş ölüm tehlikesi yaşayabilirdi." ifadelerine yer vermişti.

ABD'nin Meksika sınırında yaşanan insanlık dramı kamerada

Amerika-Meksika sınırı teller, duvarlar, güvenlik kameraları, termal kameralar ve binlerce sınır devriyesi çalışanı tarafından 24 saat gözleniyor.

Meksika sınırında şoke eden görüntüler! Aşağı böyle attılar…