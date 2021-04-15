Almanya'da aşı krizi: Virologlardan federal hükümete çağrı

Almanya'da aşılama sürecinin hızlandırılması için, Paskalya tatilinden sonra muayenehanelerde aile hekimlerinin aşı yapması sağlanmıştı. Muayenehanelerde ilk hafta yoğun bir şekilde aşılama gerçekleştirirken, doktorlar şimdi de yetersiz aşıdan şikâyetçi. Alman Tabipler Birliği, muayenehanelere yeteri kadar aşı verilmediğini belirterek, aşı kampanyasının bundan zarar görebileceğini açıkladı.
"DOKTORLARA VERİLEN AŞILARIN SAYISI YARIYA İNDİ"
Hürriyet'in haberine göre; Birlik Başkanı Andreas Gassen, "Anlaşılan aşı merkezlerine daha fazla aşı gönderebilmek için muayenehanelere daha az aşı veriliyor. Doktorlara verilen aşıların sayısı yarıya indi" dedi. Gassen, bakanlığın dengeyi sağlamak için muayenehanelere daha fazla AstraZeneca aşısı gönderdiğini ancak buna ilginin çok büyük olmayacağını tahmin ettiklerini belirtti.
HÜKÜMETE UYARI
Alman virologlar da Almanya'nın aşı stratejisinin başarısız olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek hükümeti uyardı. Uzmanlar, ABD menşeili Johnson&Johnson aşısının Avrupa'ya tedariğinin durdurulmasından sonra aşı kampanyasının ağır darbe alacağını kaydetti. Virologlar, federal hükümetin acilen ve gerekirse AB'den bağımsız olarak mRNA aşısı siparişi vermesini istedi.
RANDEVU İLE ALIŞVERİŞ
Münih kent idaresi de aldığı bir kararla 16 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere halka açık alanlarda bütün gün alkol içilmesini yasakladı. Günlük zorunlu gıda ve sağlık ihtiyaçları dışında alışveriş yapmak isteyenler için en az 48 saat öncesinden test yaptırma zorunluluğu getirildi.