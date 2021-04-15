Almanya'da aşı krizi: Virologlardan federal hükümete çağrı

"DOKTORLARA VERİLEN AŞILARIN SAYISI YARIYA İNDİ"

Hürriyet'in haberine göre; Birlik Başkanı Andreas Gassen, "Anlaşılan aşı merkezlerine daha fazla aşı gönderebilmek için muayenehanelere daha az aşı veriliyor. Doktorlara verilen aşıların sayısı yarıya indi" dedi. Gassen, bakanlığın dengeyi sağlamak için muayenehanelere daha fazla AstraZeneca aşısı gönderdiğini ancak buna ilginin çok büyük olmayacağını tahmin ettiklerini belirtti.