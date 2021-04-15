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Giriş Tarihi: 15.4.2021 08:57 Son Güncelleme: 15.4.2021 09:07

'da aşı krizi: Virologlardan federal hükümete çağrı

Almanya'da aşı krizi: Virologlardan federal hükümete çağrı

'da koronavirüs aşısı sıkıntısı yaşanıyor. Ülkede tatilinden sonra muayenehanelerde aile hekimlerinin aşı yapması sağlansa da doktorlar bu kez de yetersiz aşıdan şikayetçi... Başkanı , doktorlara verilen aşıların sayısının yarıya inğini ifade ederken virologlar federal hükümetin acilen ve gerekirse AB’den bağımsız olarak aşısı siparişi vermesini istedi.

Almanya'da aşılama sürecinin hızlandırılması için, Paskalya tatilinden sonra muayenehanelerde aile hekimlerinin aşı yapması sağlanmıştı. Muayenehanelerde ilk hafta yoğun bir şekilde aşılama gerçekleştirirken, doktorlar şimdi de yetersiz aşıdan şikâyetçi. Alman Tabipler Birliği, muayenehanelere yeteri kadar aşı verilmediğini belirterek, aşı kampanyasının bundan zarar görebileceğini açıkladı.

"DOKTORLARA VERİLEN AŞILARIN SAYISI YARIYA İNDİ"

Hürriyet'in haberine göre; Birlik Başkanı Andreas Gassen, "Anlaşılan aşı merkezlerine daha fazla aşı gönderebilmek için muayenehanelere daha az aşı veriliyor. Doktorlara verilen aşıların sayısı yarıya indi" dedi. Gassen, bakanlığın dengeyi sağlamak için muayenehanelere daha fazla AstraZeneca aşısı gönderdiğini ancak buna ilginin çok büyük olmayacağını tahmin ettiklerini belirtti.

HÜKÜMETE UYARI

Alman virologlar da Almanya'nın aşı stratejisinin başarısız olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek hükümeti uyardı. Uzmanlar, ABD menşeili Johnson&Johnson aşısının Avrupa'ya tedariğinin durdurulmasından sonra aşı kampanyasının ağır darbe alacağını kaydetti. Virologlar, federal hükümetin acilen ve gerekirse AB'den bağımsız olarak mRNA aşısı siparişi vermesini istedi.



RANDEVU İLE ALIŞVERİŞ

Münih kent idaresi de aldığı bir kararla 16 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere halka açık alanlarda bütün gün alkol içilmesini yasakladı. Günlük zorunlu gıda ve sağlık ihtiyaçları dışında alışveriş yapmak isteyenler için en az 48 saat öncesinden test yaptırma zorunluluğu getirildi.

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Almanya'da aşı krizi: Virologlardan federal hükümete çağrı
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