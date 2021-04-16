Son dakika: Pfizer'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Üçüncü doz!

İNSANLARIN HER YIL AŞI OLMASI GEREKECEK

CNBC televizyonuna konuşan firmanın CEO'su Albert Bourla, "Muhtemel bir senaryoya göre, 6 ila 12 ay arasında üçüncü bir doza ihtiyaç duyulacak ve insanların her yıl yeniden aşı olması gerekecek. Yeni virüs çeşitlerinin görülmesi bu kararı almada önemli bir rol oynayacak." dedi.

Pfizer'dan Covid-19 aşısında "üçüncü doz" açıklaması | Video