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Giriş Tarihi: 16.4.2021 11:39 Son Güncelleme: 16.4.2021 12:01

Son dakika: 'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Üçüncü doz!

AA
Son dakika: Pfizer'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Üçüncü doz!

Son dakika haberi... ABD'li ilaç firması 'dan koronavirüs aşısı ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Pfizer ve Covid-19'un yeni varyantlarına karşı aşının etkinliğini anlamak için üçüncü dozun test edildiği ifade edilmişti. Pfizer'in CEO'su , yaptığı açıklamada; "Muhtemel bir senaryoya göre, 6 ila 12 ay arasında üçüncü bir doza ihtiyaç duyulacak"dedi.

Son dakika haberi... ABD'li ilaç firması Pfizer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptıran kişilerin en geç 12 ay içinde üçüncü doz aşıya ihtiyaç duyabileceklerini duyurdu.

İNSANLARIN HER YIL AŞI OLMASI GEREKECEK

CNBC televizyonuna konuşan firmanın CEO'su Albert Bourla, "Muhtemel bir senaryoya göre, 6 ila 12 ay arasında üçüncü bir doza ihtiyaç duyulacak ve insanların her yıl yeniden aşı olması gerekecek. Yeni virüs çeşitlerinin görülmesi bu kararı almada önemli bir rol oynayacak." dedi.

Pfizer'dan Covid-19 aşısında "üçüncü doz" açıklaması | Video

DAHA FAZLA VERİYE İHTİYAÇ VAR

Pfizer'in verilerinin 2 binden fazla aşılanmış kişiye dayandığı ancak korumanın 6 ay sonra devam edip etmediğini belirlemek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğu bildirildi.

ÜÇÜNCÜ DOZU TEST ETTİKLERİNİ AÇIKLAMIŞLARDI

Pfizer ve BioNTech, şubat ayında virüsün yeni varyantlarına karşı bağışıklık tepkisini daha iyi anlamak için Kovid-19 aşısının üçüncü dozunu test ettiklerini açıklamıştı.

Johnson & Johnson CEO'su Alex Gorsky de tıpkı mevsimsel grip aşıları gibi insanların her yıl Kovid-19 aşısı yaptırmaları gerekebileceğini ifade etmişti.

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Son dakika: Pfizer'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Üçüncü doz!
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