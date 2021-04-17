İsrail’den Türkiye itirafı! Doğu Akdeniz’deki üstünlüğünü kabul etti

Hayfa Üniversitesi Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan ve Ocak 2021'de yayımlanan araştırmaya göre, son yirmi yılda Türk donanması, çehresini ve gücünü değiştirdi.

"TÜRKİYE İSRAİL İÇİN GERÇEK BİR TEHDİT"

Araştırmada, Türk Deniz Kuvvetlerindeki bu değişikliğin, tasarlanan denizcilik stratejisinin bir meyvesi olduğuna dikkat çekilerek, Türk donanmasının, Doğu Akdeniz'deki en güçlü donanma olduğu belirtildi.