Dağlık Karabağ'da ölen askerin mezarına çiçek bırakmak isteyen Paşinyan'a tepki

Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini vurmuş ve iki ülke arasındaki gerilim patlak vermişti. Azerbaycan cevabını sahada verirken, Ermenistan askerleri siperleri terk edip bir bir kaçtı.
ERMENİSTAN'DA İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİLDİ
44 gün süren Dağlık Karabağ savaşında Ermenistan ağır bir yenilgiye uğrarken, uzun yıllardır işgal ettikleri topraklardan da geri çekildi. Azerbaycan'ın zaferinden sonra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede istenmeyen adam ilan edildi.
PAŞİNYAN'A TEPKİLER SÜRÜYOR
Yenilginin ardından başlayan tepkiler hala devam ederken, Ermenistan'ın Vayots Dzor bölgesini ziyaret eden Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki savaşta ölen bir Ermeni askerinin mezarına çiçek bırakmak istedi.
"SİZE İZİN VERMİYORUM, GİDİN"
Mezarın başında bekleyen Ermeni askerin yakını ise Paşinyan'ın karşısında durarak, "Bu benim kardeşimin mezarı. Buna hakkım var ve size izin vermiyorum. Gidin. Hiçbir yetkili, kardeşimin bedenini bulmak için yardımcı olmadı, aksine bu çabalarımıza müdahale ettiler" ifadelerini kullandı. Paşinyan, aileden gelen tepki üzerine Ermeni askerin mezarının başından ayrıldı.