Dağlık Karabağ'da ölen askerin mezarına çiçek bırakmak isteyen Paşinyan'a tepki

"SİZE İZİN VERMİYORUM, GİDİN"

Mezarın başında bekleyen Ermeni askerin yakını ise Paşinyan'ın karşısında durarak, "Bu benim kardeşimin mezarı. Buna hakkım var ve size izin vermiyorum. Gidin. Hiçbir yetkili, kardeşimin bedenini bulmak için yardımcı olmadı, aksine bu çabalarımıza müdahale ettiler" ifadelerini kullandı. Paşinyan, aileden gelen tepki üzerine Ermeni askerin mezarının başından ayrıldı.