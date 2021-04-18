Dağlık Karabağ'da ölen askerin mezarına çiçek bırakmak isteyen Paşinyan'a tepki
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Azerbaycan ile 44 gün süren Dağlık Karabağ savaşında büyük bir yenilgi alan Ermenistan'da, Başbakan Nikol Paşinyan istenmeyen adam ilan edilmişti. Ermeni halkı Paşinyan'ı istifaya davet ederek tepklerini gösterirken, Paşinyan'a aylardır süren eleştiriler devam ediyor. Dağlık Karabağ'da hayatını kaybeden Ermeni bir askerin mezarına çiçek bırakmak isteyen Paşinyan ailenin tepkisiyle karşılaştı.