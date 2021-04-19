Son dakika: İngiliz savaş gemisi Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu

TÜRKİYE ONAY VERDİ

ABD'nin bu kararının ardından İngiltere de, Mayıs ayında bölgeye savaş gemisi yollayacağını duyurmuştu. İngiliz The Sunday Times'ın duyurduğu habere göre ayında Type 45 destroyer ve Type 23 sınıfı fırkateynlerinin Mayıs ayında Karadeniz'e gönderilmesi bekleniyordu.

Yapılan açıklamaların ardından yaşanan bir son dakika gelişmesine göre İngiltere, savaş gemisinin Boğaz'dan geçişi için Türkiye'ye bildirimde bulundu.

Montrö Sözleşmesi'ne uygun olduğu belirlenen talebin, Türkiye tarafından onay aldığı bildirildi.

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