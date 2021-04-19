Son dakika: İngiliz savaş gemisi Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu

Son dakika haberi…Ukrayna ve Rusya arasındaki Donbass krizinde peş peşe gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD, geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın askeri hareketliliği artırmasına yönelik Karadeniz'e savaş gemisi göndereceğini duyurmuş, ancak kararın Rusya cephesinde tepkiyle karşılanmasının ardındna bu girişimden vazgeçtiği bildirilmişti.
TÜRKİYE ONAY VERDİ
ABD'nin bu kararının ardından İngiltere de, Mayıs ayında bölgeye savaş gemisi yollayacağını duyurmuştu. İngiliz The Sunday Times'ın duyurduğu habere göre ayında Type 45 destroyer ve Type 23 sınıfı fırkateynlerinin Mayıs ayında Karadeniz'e gönderilmesi bekleniyordu.
Yapılan açıklamaların ardından yaşanan bir son dakika gelişmesine göre İngiltere, savaş gemisinin Boğaz'dan geçişi için Türkiye'ye bildirimde bulundu.
Montrö Sözleşmesi'ne uygun olduğu belirlenen talebin, Türkiye tarafından onay aldığı bildirildi.
ABD geri adım atmıştı: İngiltere'den son dakika Donbass hamlesi...