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Giriş Tarihi: 19.4.2021 10:27 Son Güncelleme: 19.4.2021 11:16

Türk donanması görev başında: 'ın 'deki sızma girişimi böyle önlendi!

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Türk donanması görev başında: Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki sızma girişimi böyle önlendi!

’ın ’ye karşı yürüttüğü provokasyon çabaları bitmek bilmiyor. Başta ve olmak üzere Türkiye’nin kurduğu bölgesel üstünlükten duyduğu rahatsızlığı her fırsatta belirten Yunanistan, son olarak Dışişleri Bakanı ’ın Türkiye ziyaretindeki gergin tavrıyla gündeme gelmişti. Dışişleri Bakanı ’ndan gereken cevabı almasının ardından provokatif eylemlerine son vermek zorunda kalan Dendias’ın bu girişiminin ardından Yunan Deniz Kuvvetleri, Doğu Akdeniz’de Türk kıta sahanlığını ihlal etmeye kalktı. Yunanistan’ın bu girişimine engel olan ’nin tavrı ise, Yunan basınında büyük yankı uyandırdı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru haklarını korumaya yönelik kararlı tavrı, meyvelerini vermeye devam ediyor. Doğu Akdeniz ve Ege'de kurduğu bölgesel üstünlük ile tartışılmaz bir kuvvet haline gelen Türkiye'nin güçlü konumundan rahatsız olan Yunanistan, çeşitli gerilimler yaratarak bölgede huzur bozmaya yönelik girişimlerde bulunuyor.

YUNANİSTAN PROVOKASYONA ARA VERMİYOR

Özellikle Doğu Akdeniz'deki meşru sınırlarını korumakta kararlı olan Türkiye'ye karşı birçok ülkeyi birlik olmaya çağıran ancak her seferinde hüsrana uğrayan Yunanistan, son olarak Dışişleri Bakanı Nikos Dendias kanalıyla Türkiye'yi hedef alan ifadelerde bulunmuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, Çavuşoğlu'nun verdiği tüm pozitif mesajlara rağmen provokasyona soyunan Dendias, Türkiye'ye yönelttiği küstah suçlamalara Çavuşoğlu'nun cevaplarından sonra son vermek zorunda kalmıştı. Dendias'ın başarısız provokasyon girişimi gündemdeki yerini korurken, Yunan medyasında bu kez Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın sızma girişimini nasıl engellediği yankı uyandırdı.

YASA DIŞI NAVTEX İLAN ETTİ

Buna göre Dendias'ın Türkiye ziyareti yaptığı tarihlerde Yunan Deniz Kuvvetleri'nin yayınladığı bir NAVTEX, Fransız "L'Atalante" gemisinin 15-18 Nisan tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de, Girit Adası'nın güneydoğusunda bilimsel araştırmalar yapacağını duyurdu.

Yunanistan'ın yayınladığı NAVTEX'te Fransız gemisinin, Girit Adası ile Rodos'un güneyi olarak belirttiği araştırma sahasının, Yunan kara sularına dahil olduğu belirtildi. Ancak Türkiye, Türk kara sularına yönelik sınır ihlali yapıldığı için söz konusu bölge için NAVTEX yayınlama yetkisinin yalnızca Türkiye'ye ait olduğunu net bir şekilde belirterek ihtarda bulundu.

TÜRKİYE GERİ PÜSKÜRTTÜ

Yunan donanmasına ait Elli fırkateyni refakatindeki L'Atalante, Türk kıta sahanlığına izinsiz girme teşebbüsünün ardından Türkiye'nin müdahalesiyle Türk kıta sahanlığından geri püskürtüldü. Türkiye'nin kararlı tavrı sonrası bölgeden uzaklaştırılan iki geminin uğradığı hezimetse, Yunan basınında büyük yankı uyandırdı.

Yunan gazeteler, Türkiye'nin meşru kıta sahanlığını koruma girişimini provokasyon olarak nitelendirirken, Yunan ve Fransız gemilerinin bölgeden uzaklaştırılmasını da başarısızlık olarak nitelendirdi.

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Türk donanması görev başında: Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki sızma girişimi böyle önlendi!
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