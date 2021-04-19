Türk donanması görev başında: Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki sızma girişimi böyle önlendi!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru haklarını korumaya yönelik kararlı tavrı, meyvelerini vermeye devam ediyor. Doğu Akdeniz ve Ege'de kurduğu bölgesel üstünlük ile tartışılmaz bir kuvvet haline gelen Türkiye'nin güçlü konumundan rahatsız olan Yunanistan, çeşitli gerilimler yaratarak bölgede huzur bozmaya yönelik girişimlerde bulunuyor.
YUNANİSTAN PROVOKASYONA ARA VERMİYOR
Özellikle Doğu Akdeniz'deki meşru sınırlarını korumakta kararlı olan Türkiye'ye karşı birçok ülkeyi birlik olmaya çağıran ancak her seferinde hüsrana uğrayan Yunanistan, son olarak Dışişleri Bakanı Nikos Dendias kanalıyla Türkiye'yi hedef alan ifadelerde bulunmuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, Çavuşoğlu'nun verdiği tüm pozitif mesajlara rağmen provokasyona soyunan Dendias, Türkiye'ye yönelttiği küstah suçlamalara Çavuşoğlu'nun cevaplarından sonra son vermek zorunda kalmıştı. Dendias'ın başarısız provokasyon girişimi gündemdeki yerini korurken, Yunan medyasında bu kez Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın sızma girişimini nasıl engellediği yankı uyandırdı.
YASA DIŞI NAVTEX İLAN ETTİ
Buna göre Dendias'ın Türkiye ziyareti yaptığı tarihlerde Yunan Deniz Kuvvetleri'nin yayınladığı bir NAVTEX, Fransız "L'Atalante" gemisinin 15-18 Nisan tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de, Girit Adası'nın güneydoğusunda bilimsel araştırmalar yapacağını duyurdu.
Yunanistan'ın yayınladığı NAVTEX'te Fransız gemisinin, Girit Adası ile Rodos'un güneyi olarak belirttiği araştırma sahasının, Yunan kara sularına dahil olduğu belirtildi. Ancak Türkiye, Türk kara sularına yönelik sınır ihlali yapıldığı için söz konusu bölge için NAVTEX yayınlama yetkisinin yalnızca Türkiye'ye ait olduğunu net bir şekilde belirterek ihtarda bulundu.
TÜRKİYE GERİ PÜSKÜRTTÜ
Yunan donanmasına ait Elli fırkateyni refakatindeki L'Atalante, Türk kıta sahanlığına izinsiz girme teşebbüsünün ardından Türkiye'nin müdahalesiyle Türk kıta sahanlığından geri püskürtüldü. Türkiye'nin kararlı tavrı sonrası bölgeden uzaklaştırılan iki geminin uğradığı hezimetse, Yunan basınında büyük yankı uyandırdı.