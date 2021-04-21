ABD polisinden skandal! 16 yaşındaki siyahi genç kızı öldürdüler

ABD'de George Floyd cinayetinini yankıları devam ederken, ülke polisi yeni bir skandala imza attı. George Floyd'u öldüren eski polis Derek Chauvin'in 2 ve 3. dereceden cinayet ile 2. dereceden adam öldürme suçlamalarının tümünden suçlu bulunmasının ardından ülke bir polis cinayetine daha şahit oldu.

UYARIDA BULUNMADAN ATEŞ ETTİLER

Ülkenin Ohio eyaletinde bulunan Columbus kentinde polis ekipleri, bir kavga ihbarı aldı. Kavganın bıçaklı saldırı olduğu söylenirken, polis ekipleri olay yerine gitti. Kavganın gerçekleştiği yere ulaşan polis ekipleri, olay yerinde bulunan 16 yaşındaki siyahi Amerikalı Makiyah Bryant'a 4 el ateş etti.