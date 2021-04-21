ABD polisinden skandal! 16 yaşındaki siyahi genç kızı öldürdüler

ABD'de George Floyd cinayetinini yankıları devam ederken, ülke polisi yeni bir skandala imza attı. George Floyd'u öldüren eski polis Derek Chauvin'in 2 ve 3. dereceden cinayet ile 2. dereceden adam öldürme suçlamalarının tümünden suçlu bulunmasının ardından ülke bir polis cinayetine daha şahit oldu.
UYARIDA BULUNMADAN ATEŞ ETTİLER
Ülkenin Ohio eyaletinde bulunan Columbus kentinde polis ekipleri, bir kavga ihbarı aldı. Kavganın bıçaklı saldırı olduğu söylenirken, polis ekipleri olay yerine gitti. Kavganın gerçekleştiği yere ulaşan polis ekipleri, olay yerinde bulunan 16 yaşındaki siyahi Amerikalı Makiyah Bryant'a 4 el ateş etti.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre polise saldırma girişiminde bulunmayan Bryant, vurulmasıyla ağır yaralandı. İfadelere göre 16 yaşındaki çocuğun kendisine saldıran yetişkinlerden korunmak için elinde bıçak tuttuğu, polis gelir gelmez bıçağı bırakmasına rağmen ateş edilerek öldürüldüğü belirtildi.
ABD basınına konuşan Bryant'ın teyzesi, polisin hiçbir uyarıda bulunmadan doğrudan ateş ettiğini söyledi.
Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin hastaneye götürdüğü ve durumu ağır olan Bryant, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaşanan cinayet, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı, vatandaşlar sokaklara çıkarak protesto gösterilerine başladı. ABD polisine karşı tepki büyürken, ortalığı sakinleştirmek isteyen Columbus belediye başkanı Andrew Ginther, Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.
Ginther, yaptığı paylaşımda, "Bu öğleden sonra genç bir kadın trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Tüm detayları bilmiyoruz. Polisin vücut kamerası görüntüleri var. Olayı mümkün olan en kısa sürede aydınlatmak için çalışıyoruz. Soruşturma bürosu, tüm silahlı saldırılarda olduğu gibi olay yerinde bağımsız bir soruşturma yürütüyor. Elimizdeki bilgileri kullanılabilir olur olmaz paylaşacağız. Vatandaşlardan sakin kalmalarını ve büronun verileri toplamasına izin vermelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.