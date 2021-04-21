Bir günde 295 bin yeni vaka! o ülkede sağlık sistemi çökme noktasında...

TOPLAM VAKA SAYISI 15 MİLYON

Son 24 saatte 295 bin 41 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 15 milyon 616 bin 130 oldu.

62 bin 97 vaka ile Maharaştra, 29 bin 574 ile Uttar Pradeş ve 28 bin 395 ile Delhi, en fazla günlük vaka artışının kaydedildiği bölge ve eyaletler oldu.

Virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısının 13 milyon 276 bin 39'a ulaştığı ülkede, 2 milyon 157 bin 538 kişinin tedavisi sürüyor.