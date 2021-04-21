Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Pakistan'da otelin otoparkında patlama: 3 ölü, 11 yaralı
Giriş Tarihi: 21.4.2021 21:39 Son Güncelleme: 21.4.2021 21:44

'da otelin otoparkında : 3 ölü, 11 yaralı

AA
Pakistan'da otelin otoparkında patlama: 3 ölü, 11 yaralı

'ın Ketta şehtinde bir otelin otoparkında meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, en az 11 kişi yaralandı. Öte yandan, sırasında otel locasında bulunan Anadolu Ajansı (AA) muhabiri de eline isabet eden cam parçaları nedeniyle hafif yaralandı.

Pakistan'ın Kette şehrinde bir otelin otoparkında meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

OTOPARKTAKİ ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Yetkililer, patlamanın Serena Otel'in otoparkında meydana geldiğini, olayın nedeninin araştırıldığını bildirdi. Patlamanın etkisiyle otoparktaki araçlar zarar görürken, otelde de hasar oluştu.

AA MUHABİRİ HAFİF YARALANDI

Öte yandan, ramazan yardım faaliyetleri çerçevesinde bu otelde Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti ile beraberindeki Anadolu Ajansı (AA) muhabiri de bulunuyordu.

Patlama sırasında odalarında olan TDV heyeti, hadiseyi yara almadan atlattı. O sırada otel locasında bulunan AA muhabiri Recep Bilek ise eline isabet eden cam parçaları nedeniyle hafif yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Pakistan'da otelin otoparkında patlama: 3 ölü, 11 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA