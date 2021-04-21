Son dakika: Pakistan'da otelin otoparkında patlama: 4 ölü, 12 yaralı... Patlamadan kurtulan gazeteci A Haber'de | Video

Son dakika haberleri: Pakistan'ın Ketta şehrinde bir otelin otoparkında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Öte yandan, patlama sırasında otel locasında bulunan Anadolu Ajansı (AA) muhabiri eline isabet eden cam parçaları nedeniyle hafif yaralandı. Patlama sırasında odalarında olan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti ise, hadiseyi yara almadan atlattı.