Joe Biden, Sözde Ermeni Soykırımını tanırsa ne olur? Çavuşoğlu günler önce yanıtını vermişti: Öyle dedi diye kabul edilmez

24 NİSAN ÖNCESİ ERMENİ LOBİLERİ DEVREDE

ABD'deki Ermenistan lobisinin yıllardır baskı yaptığı "sözde soykırım" çağrıları bu yıl da yoğun bir şekilde gelmeye başladı. ABD'deki Ermeni kiliseleri seçimden önce sözde soykırımı tanıyacağını dile getiren Biden'a bir mektup gönderdi. ABD Ermeni Misyonerler Derneği başta olmak üzere birçok kilisenin üst düzey din adamları Biden'a bir mektup yazdı.

Mektupta, "Biz ABD'deki Ermeni topluluğunun ruhani liderleri sizi saygıyla selamlıyoruz. Sizin sağlıklı bir toplum yaratmak ve insan haklarını öne çıkarmaya öncelik vermeniz barış ve huzura yol gösteren bir yıldız gibi" ifadeleri kullanılırken sözde Ermeni soykırımının 106'ncı yılı olduğu belirtilirken, Osmanlı Türklerinin soykırım yaptığının kabul edilmesi gerektiği belirtildi.