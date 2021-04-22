Joe Biden, Sözde Ermeni Soykırımını tanırsa ne olur? Çavuşoğlu günler önce yanıtını vermişti: Öyle dedi diye kabul edilmez

Her yıl olduğu gibi bu yılda 24 Nisan'ın yaklaşması ile sözde Ermeni Soykırımı gündeme geldi. Ermeni lobileri ve kliseleri ülkeler üzerinde aktif baskı yaratarak soykırımı tanıma çağrısı yapıyor. Özellikle yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın kullanacağı ifadeler merakla bekleniyor. Biden'a 24 Nisan öncesi Ermeni lobileri tarafından çok ciddi bir baskı var. Kamuoyunda Biden'ın 24 Nisan sözde Ermeni Soykırımını tanıması durumunda Türkiye ile iplerin tamamen kopacağı yönünde bir görüş öne sürülüyor. Peki, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun deyimi ile, 'En kötü ihtimal' ile Biden, sözde soykırımı tanıyan ifadeler kullanırsa ne olur? Çavuşoğlu bunun yanıtını geçtiğimiz hafta katıldığı bir canlı yayında çarpıcı ifadelerle vermişti.
24 NİSAN ÖNCESİ ERMENİ LOBİLERİ DEVREDE
ABD'deki Ermenistan lobisinin yıllardır baskı yaptığı "sözde soykırım" çağrıları bu yıl da yoğun bir şekilde gelmeye başladı. ABD'deki Ermeni kiliseleri seçimden önce sözde soykırımı tanıyacağını dile getiren Biden'a bir mektup gönderdi. ABD Ermeni Misyonerler Derneği başta olmak üzere birçok kilisenin üst düzey din adamları Biden'a bir mektup yazdı.
Mektupta, "Biz ABD'deki Ermeni topluluğunun ruhani liderleri sizi saygıyla selamlıyoruz. Sizin sağlıklı bir toplum yaratmak ve insan haklarını öne çıkarmaya öncelik vermeniz barış ve huzura yol gösteren bir yıldız gibi" ifadeleri kullanılırken sözde Ermeni soykırımının 106'ncı yılı olduğu belirtilirken, Osmanlı Türklerinin soykırım yaptığının kabul edilmesi gerektiği belirtildi.
BİDEN, SEÇİM ÖNCESİ VAAT ETMİŞTİ
ABD'de Kasım ayında yapılan seçimlerden aylar önce, 24 Nisan 2020'de sosyal medyada açıklama yapan Joe Biden, seçilmesi durumunda sözde Ermeni soykırımını tanıyacağının sinyalini vermişti.
BUGÜNE KADAR HİÇBİR ABD BAŞKANI TANIMADI
Bu zamana kadar hiçbir ABD Başkanı sözde soykırımı tanımazken geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump, büyük felaket anlamına gelen Metz Yeghern" demişti.
Trump'ın sözleri Dışişleri Bakanlığı tarafından anında karşılık bulmuştu. Kamuoyunda 'Soykırım' ifadesinin kullanılmaması ise olumlu olarak değerlendirilmişti.
BİDEN SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINI TANIRSA NE OLUR? ÇAVUŞOĞLU: BÖYLE DEDİ DİYE KABUL EDİLMEZ
NTV canlı yayınına konuk olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na sözde Ermeni Soykırımının ABD Başkanı Biden tarafından tanınması durumunda neler yaşanacağı soruldu. Çavuşoğlu, öyle bir durumun oluşmayacağını düşündüklerini, konunun siyasete alet edilmemesi gerektiğini ifade etti. Çavuşoğlu, konunun tarihçiler tarafından karara bağlanmasının en doğrusu olduğunu aktardı. Çavuşoğlu, dünyanın en saygın tarihçilerinden bir konsorsiyum oluşturulması, iki ülkenin de arşivlerini açması konusunda Türkiye'nin hazır olduğunu, Ermenistan'ın ise bu durumdan kaçtığını ifade etti.
Çavuşoğlu, Biden'ın sözde soykırımı Ermeni lobilerinin baskısı durumunda tanımasında neler yaşanacağının ipuçlarını da şu sözlerle verdi:
Geçmişte de ABD başkanları bu iddia üzerine bulunmuştu. ABD gibi bir ülke diğer ülkelere birçok hatırlatmalarda bulunuyor. ABD uluslararası hukuku göz önüne alırsa böyle bir karar vermez.
24 Nisan'da ABD'nin böyle bir söylemde bulunmayacağını düşünüyoruz. En kötü ihtimalle kabul etti diyelim. Bir siyasetçi böyle bir şey dedi diye böyle bir durum kabul edilmez, tarih de değişmez. BM 1948 yılında açıkça kararını verdi.