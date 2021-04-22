Rusya gözdağı vermeye devam ediyor! Karadeniz’de büyük tatbikat

Rusya, Karadeniz donanması ve Hazar donanmasına ait savaş gemileri, diğer askeri birliklerin katılımıyla askeri tatbikatın ana aşamasını, Kerç Boğazı civarında gerçekleştiriyor.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güney Askeri Bölgesi birlikleri ve hava indirme birliklerinin birlikte gerçekleştirdiği askeri tatbikat, Kırım'da Kerç Boğazı'nın girişine yakın bölgede bulunan Opuk poligonunda yapılmaya başladı.

TÜM BİRLİKLER KATILIYOR

Tatbikatın ana aşamasına geçildiği kaydedilen açıklamada, Rus donanmasına ait gemilerin denize açıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Tatbikattaki birliklerin eylemlerine, genel birlikler, hava ve uzay kuvvetleri, hava savunma sistemleri, savaş gemileri, Karadeniz donanmasının bazı kıyı birlikleri, Hazar donanmasının bazı birlikleri ve hava indirme birlikleri katılıyor." ifadeleri kullanıldı.