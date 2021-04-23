Son dakika... Rusya'dan Ukrayna sınırındaki askeri birliklere talimat: Bugünden itibaren...

Tüm askeri bölge komutanlarına ve hava kuvvetlerine 23 Nisan'dan itibaren birliklerin daimi mevzilerine geri dönmesini kararlaştırdıklarını ifade eden Şoygu, kalıcı konuşlanma noktalarına geri dönüş hazırlığı talimatının verildiğini açıkladı. Buna göre 1 Mayıs 2021'e kadar, Şu ana kadar Ukrayna sınırlarında konuşlandırılan Güney Askeri Bölge Komutanlığı'na bağlı 58. ordu birlikleri ile Merkez Askeri Bölge Komutanlığına bağlı 41. ordu birlikleri karargahlarına geri dönecek. Sınıra konuşlandırılan 76'ıncı ve 98'inci hava indirme tümenlerinin de karargahlarına geri çekileceği ifade edildi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'daki tatbikata 10 binden fazla asker, 40 savaş gemisi ve 20 destek gemisinin katıldığını açıkladı.