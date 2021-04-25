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Giriş Tarihi: 25.4.2021 11:20 Son Güncelleme: 25.4.2021 11:21

Son dakika haberi: Başbakanı istifa etti

Son dakika haberi: Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

Son dakika haberi... Başbakanı istifa etti. Facebook hesabından yaptığı açıklamasında; 20 Haziran'daki parlamento seçimlerinin yapılması için istifa ettiğini ve seçimlere kadar başbakan vekili olarak görevine devam edeceğini belirtti.

Son dakika haberi... Haziran ayında gerçekleştirilecek erken parlamento seçimleri için anayasa gereği istifa edeceğini söyleyen Paşinyan'dan beklenen açıklama geldi.

20 Haziran'daki seçimlerin yapılması için istifa ettiğini duyuran Paşinyan, başbakanlık için yeniden aday olduğunu ve seçimlere kadar başbakan vekili olarak çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Son dakika! Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti | Video

FACEBOOK HESABINDAN DUYURDU

Facebook hesabından açıklama yapan Paşinyan, "Cumhurbaşkanı ve ülkedeki siyasi güçlerle varılan mutabakat uyarınca, 20 Haziran'da erken parlamento seçimlerinin yapılması için bugün istifa ediyorum. Parlamento üst üste iki kez yeni bir başbakan seçmeyecek, ardından parlamento yasa gereği feshedilecek ve erken seçimler yapılacak" dedi.

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Son dakika haberi: Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
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