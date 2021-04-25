Son dakika haberi: Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

20 Haziran'daki seçimlerin yapılması için istifa ettiğini duyuran Paşinyan, başbakanlık için yeniden aday olduğunu ve seçimlere kadar başbakan vekili olarak çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Son dakika! Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti | Video