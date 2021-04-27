İngiltere kahraman öğretmeni konuşuyor! Saldırganı böyle durdurdu

Şiddet ve saldırı olaylarının arttığı İngiltere'de dün yine endişe veren bir olay yaşandı. Ülkenin Batı Sussex bölgesinde bulunan Crawley Collage isimli yüksekokul, silahlı saldırının hedefi oldu.

OKULDA DEHŞET ANLARI

Okul arazisine, elinde bıçak ve silahla giren ve öğrencilerden biri olduğu düşünülen 18 yaşındaki saldırgan, etrafa korku saçtı. Yaşıtı olan öğrencileri hedef alan saldırgan, saatler boyunca kampüste dolaştı.