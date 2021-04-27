İngiltere kahraman öğretmeni konuşuyor! Saldırganı böyle durdurdu

Şiddet ve saldırı olaylarının arttığı İngiltere'de dün yine endişe veren bir olay yaşandı. Ülkenin Batı Sussex bölgesinde bulunan Crawley Collage isimli yüksekokul, silahlı saldırının hedefi oldu.
OKULDA DEHŞET ANLARI
Okul arazisine, elinde bıçak ve silahla giren ve öğrencilerden biri olduğu düşünülen 18 yaşındaki saldırgan, etrafa korku saçtı. Yaşıtı olan öğrencileri hedef alan saldırgan, saatler boyunca kampüste dolaştı.
Silah seslerinin duyulmasının ardından olay yerine giden İngiliz polis ekipleri, etraftaki öğrencilrein hayatını tehlikeye atmamak için uzun süre olaya müdahale demedi.
Kampüsü boşaltan polis ekipleri, etrafa ateş ederek tehdit yaratan saldırgana müdahale etmekte geç kalınca, devreye okulda ders veren bir öğretmen girdi.
İngiltere'de saldırganın üzerine atlayarak silahını alan kahraman öğretmen kamerada
Yere düşen saldırganı etkisiz hale getiren öğretmen, cesaretinden ötürü ülke medyası tarafından "kahraman" ilan edildi.