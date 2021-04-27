Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İngiltere kahraman öğretmeni konuşuyor! Saldırganı böyle durdurdu
Giriş Tarihi: 27.4.2021 12:05 Son Güncelleme: 27.4.2021 12:38

kahraman öğretmeni konuşuyor! Saldırganı böyle durdurdu

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İngiltere kahraman öğretmeni konuşuyor! Saldırganı böyle durdurdu

’nin bölgesinde yaşanan bir saldırı olayı, ülke gündemini salladı. isimli yüksekokula bıçak ve silahla girerek ölüm tehdidi oluşturan 18 yaşındaki bir saldırgan dehşet saçtı. Son yıllarda bıçaklı saldırıların giderek arttığı ülkede son yaşanan olay endişeye neden olurken, saldırıyı durduran öğretmen, kahraman ilan edildi.

Şiddet ve saldırı olaylarının arttığı İngiltere'de dün yine endişe veren bir olay yaşandı. Ülkenin Batı Sussex bölgesinde bulunan Crawley Collage isimli yüksekokul, silahlı saldırının hedefi oldu.

OKULDA DEHŞET ANLARI

Okul arazisine, elinde bıçak ve silahla giren ve öğrencilerden biri olduğu düşünülen 18 yaşındaki saldırgan, etrafa korku saçtı. Yaşıtı olan öğrencileri hedef alan saldırgan, saatler boyunca kampüste dolaştı.

Silah seslerinin duyulmasının ardından olay yerine giden İngiliz polis ekipleri, etraftaki öğrencilrein hayatını tehlikeye atmamak için uzun süre olaya müdahale demedi.

Kampüsü boşaltan polis ekipleri, etrafa ateş ederek tehdit yaratan saldırgana müdahale etmekte geç kalınca, devreye okulda ders veren bir öğretmen girdi.

İngiltere'de saldırganın üzerine atlayarak silahını alan kahraman öğretmen kamerada

Yere düşen saldırganı etkisiz hale getiren öğretmen, cesaretinden ötürü ülke medyası tarafından "kahraman" ilan edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere kahraman öğretmeni konuşuyor! Saldırganı böyle durdurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA