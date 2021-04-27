İngiltere'de saldırganın üzerine atlayarak silahını alan kahraman öğretmen kamerada

İngiltere’nin Batı Sussex bölgesinde yaşanan bir saldırı olayı, ülke gündemini salladı. Crawley Collage isimli yüksekokula bıçak ve silahla girerek ölüm tehdidi oluşturan 18 yaşındaki bir saldırgan dehşet saçtı. Son yıllarda bıçaklı saldırıların giderek arttığı ülkede son yaşanan olay endişeye neden olurken, kampüste bulunan bir öğretmen, saldırganın üzerine atlayarak onu etkisiz hale getirdi.