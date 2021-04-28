Son dakika...Binlerce kişi incelendi! Koronavirüs aşısında dikkat çeken sonuç: Tek doz, riski yüzde 50 azaltıyor

Son dakika... ngiliz bilim insanları, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen aşının tek dozunun, enfekte olan kişilerde virüsü bir diğer aile üyesine bulaştırma riskini yaklaşık yüzde 50 azalttığını ortaya koydu.
EVDEKİ TEMAS NOKTALARINA BULAŞTIRMA OLASILIĞININ YÜZDE 38 İLA 49 DAHA AZ
İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (PHE) tarafından yürütülen çalışma kapsamında, aşı olduktan yaklaşık 3 hafta sonra enfekte olan kişilerin aşı olmayanlara oranla virüsü evdeki temas noktalarına bulaştırma olasılığının yüzde 38 ila 49 daha az olduğu belirlendi.
1 MİLYON KİŞİ İLE KARŞILAŞTIRILDI
Araştırma kapsamında, 24 bin haneden aşı olmuş 57 bin kişi incelemeye alındı. Araştırmaya katılan kişiler aşı olmayan yaklaşık 1 milyon kişiyle karşılaştırıldı.