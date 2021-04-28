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Giriş Tarihi: 28.4.2021 13:42 Son Güncelleme: 28.4.2021 13:49

Son dakika...Binlerce kişi incelendi! aşısında dikkat çeken sonuç: Tek doz, riski yüzde 50 azaltıyor

AA
Son dakika...Binlerce kişi incelendi! Koronavirüs aşısında dikkat çeken sonuç: Tek doz, riski yüzde 50 azaltıyor

Son dakika haberi... İngiliz bilim insanları ve İngiliz-İsveç ilaç şirketi tarafından geliştirilen aşıları ile ilgili dikkat çeken bir araştırma sonucunu açıkladı. Yapılan araştırmada; Covid-19 salgınına karşı üretilen aşının tek dozunun bile aile içi bulaş riskini yüzde 50 oranında azalttığı ortaya çıktı.

Son dakika... ngiliz bilim insanları, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen aşının tek dozunun, enfekte olan kişilerde virüsü bir diğer aile üyesine bulaştırma riskini yaklaşık yüzde 50 azalttığını ortaya koydu.

EVDEKİ TEMAS NOKTALARINA BULAŞTIRMA OLASILIĞININ YÜZDE 38 İLA 49 DAHA AZ

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (PHE) tarafından yürütülen çalışma kapsamında, aşı olduktan yaklaşık 3 hafta sonra enfekte olan kişilerin aşı olmayanlara oranla virüsü evdeki temas noktalarına bulaştırma olasılığının yüzde 38 ila 49 daha az olduğu belirlendi.

1 MİLYON KİŞİ İLE KARŞILAŞTIRILDI

Araştırma kapsamında, 24 bin haneden aşı olmuş 57 bin kişi incelemeye alındı. Araştırmaya katılan kişiler aşı olmayan yaklaşık 1 milyon kişiyle karşılaştırıldı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yaptığı açıklamada, araştırmanın aşının virüsün bulaşmasının önüne geçtiğini gösteren en kapsamlı verileri sağladığını vurguladı.

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Son dakika...Binlerce kişi incelendi! Koronavirüs aşısında dikkat çeken sonuç: Tek doz, riski yüzde 50 azaltıyor
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