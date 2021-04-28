Son dakika...Binlerce kişi incelendi! Koronavirüs aşısında dikkat çeken sonuç: Tek doz, riski yüzde 50 azaltıyor

Son dakika... ngiliz bilim insanları, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen aşının tek dozunun, enfekte olan kişilerde virüsü bir diğer aile üyesine bulaştırma riskini yaklaşık yüzde 50 azalttığını ortaya koydu.