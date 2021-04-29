‘Türkiye bizi yalnız bırakmadı’

Uzun yıllar iç savaşın zorluklarıyla mücadele eden Libya'da kurulan geçici hükümet, ülkenin yeniden huzur ve istikrara kavuşması için çabalarını, darbeci Hafter ise Libya'daki provokasyonlarını sürdürüyor. Hafter milislerinin Benina Havaalanı'nı kapatması üzerine Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin kabinesiyle birlikte Bingazi'ye yapacağı ziyaret iptal edildi.SABAH, başkent Trablus'ta ülkedeki gelişmelerin nabzını tuttu. Silahların susmaya başlamasıyla yüzlerin güldüğü Trablus'ta ramazan coşkusuyla da insanlar tarihi Şehitler Meydanı'na akın etmeye başladı. Savaş yüzünden hayatın zorlaştığını söyleyen Guma Hasan, "Çok zor günlerden geçtik, Trablus aylarca abluka altında kaldı. Türkiye'nin desteğiyle bu ablukayı yıktık. Hükümetimiz kuruldu, şimdi hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Türk halkı bizim kardeşlerimiz. Bizi yalnız bırakmadılar" diye konuştu. Tarihi çarşının içinde hediyelik eşya dükkânı bulunan Muhammed Şibani, "Türkiye bize bu süreçte büyük destek verdi. Şimdi birlikte Libya'yı ayağa kaldıracağız" dedi.İmzalanan anlaşmalarla Türk firmalar Libya'nın yeniden inşasında büyük rol oynarken Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) da aralarında olduğu sivil toplum kuruluşları insani yardımları ulaştırıyor.TDV Libya temsilcisi Osman Türk, "Ramazan ayı için Türk halkının gönderdiği hediyeleri takdim ettik. Bin 250 ailemize gıda paketi ulaştırdık" dedi