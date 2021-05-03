Rum liderden Türkiye’ye hadsiz sözler!

OSMANLI'YI HEDEF ALDI

"Türkiye'nin ve KKTC'nin iki devletli sistemi elde etmesinin en ufak bir ihtimali yok" yorumuyla gündeme gelen Rum lider, bu kez de Türkiye'ye karşı hadsiz ifadeler kullandı.

Paskalya Bayramı öncesi yerel kanallardan ulusa sesleniş konuşması yapan Anastasiadis, bu kez Osmanlı Devleti'ni hedef aldı. Bayram konuşması yapmak yerine Kıbrıs zirvesini gündeme getiren Anastasiadis, "Bir kez daha Osmanlı İmparatorluğu hayaliyle hareket edenlerin kibrine şahit olduk" sözleriyle Türkiye'ye saldırdı.

"KÜSTAHLIĞA ŞAHİT OLDUK"

Konuşmasında "Sevgili halkım, Türkiye'nin uzlaşmazlığına ve yeni bir Osmanlı İmparatorluğu hayalini kuranların küstahlığına bir kez daha şahit olduk. Gayri resmi Cenevre zirvesinde, Türkiye ve KKTC, kendi deyimleriyle yeni bir tarihi performans kaydetti. BM'nin yasalarına aykırı olarak onları, yasa dışı faaliyetlerine ortak olmaya çağırdılar. Türkiye'nin bu isteği sadece uluslararası hukuka değil, aynı zamanda Kıbrıslı Rumlara da bir meydan okumadır" ifadelerini kullanan Anastasiadis, halkı adeta düşmanlığa teşvik etti.