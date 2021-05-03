Türk SİHA'ları Norveç basınında! Çarpıcı F-35 ve Bayraktar TB2 karşılaştırması: F-35'i bırakın...

Bir F-35'i uçurmanın halihazırda saatte 360 bin krona (yaklaşık 360 bin TL) mal olduğu, F-16'nın yerini alacağı belirtilen uçaklarla ilgili bu durumun ise pek olası görünmediği bildirilerek, şöyle denildi:

"Pek çok hata ve ihmal, geçici olarak düşük bir hazırlık düzeyine yol açtı. F-35 ile ilgili temel sorun, çok pahalı olmasıdır. 2012'den bu yana, F-35'in 66 yıllık yaşam döngüsü boyunca tahmini maliyeti 1.11 milyar dolardan 1.27 milyar dolara yükseldi. F-35'in üstünlüğü ve karşılanamayan işletme maliyetleri, muhtemelen İHA'ların turboşarj gelişimine katkıda bulundu. Bunların modern çatışmalarda çok etkili olduğu kanıtlandı ve F-35'e kıyasla uygun fiyatlı."