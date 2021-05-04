1000'DEN FAZLA HAMAM BÖCEĞİ KULLANILDI

Pazartesi akşamı restorana gelen Bamboo Union adlı çetenin üyeleri, 1000'den fazla hamam böceğini havaya atarak saniyeler içinde kaçtı.

Restoranda görülmemiş hesaplaşma! Binden fazla hamam böceği kullanıldı | Video

Olayı sıra dışı kılan bir başka unsur ise, saldırı sırasında aralarında Taipei Emniyet Müdürü Chen Jia-Chang'ın da yer aldığı onlarca polis bir etkinlik için mekanda olmasıydı.