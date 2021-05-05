Rum liderden provokatif çıkış: Sabrımızın bir sınırı var

SALDIRILARI HIZ KESMİYOR

Son olarak geçtiğimiz gün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Osmanlı Devleti'ni hedef alan ve "Bir kez daha Osmanlı İmparatorluğu hayaliyle hareket edenlerin kibrine şahit olduk" sözleriyle saldırgan ifadeler kullanan Rum lidere yanıt gecikmemişti.

TATAR GEREKN YANITI VERDİ

KKTC Ersin Tatar, Rum liderin hadsiz sözlerine gereken tepkiyi göstermiş ve yanıtında "Bizler, Kıbrıs'ı 1571 yılında fetheden ve Türk yurdu yapan Osmanlı'nın torunları ve Türk oğlu Türk olmaktan gurur duyarız. Küstah görmek istiyorsa, aynaya baksın. Katliamdan sabıkalı Anastasiadis, dini bir mesajda bile öfke ve kin kusuyor. 'Vatandaşlarım' diye seslendiği Kıbrıs Türklerini Türkiye'ye karşı kışkırtmaya çalışıyor ve hakaret ediyor. Anastasiadis, şunu bil: Kıbrıs Türk halkı sizin azınlığınız ya da vatandaşınız değil, özgür ve egemen KKTC vatandaşıdır" ifadelerini kullanmıştı.