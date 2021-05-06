Mısır ile yeni dönem

Türkiye ile Mısır ilişkileri 8 yılın ardından normalleşme sürecine girdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki bir heyet dün Mısır'a giderek temaslarına başladı. Önal, Mısırlı mevkidaşı Hamdi Sanad Loza ile dün Kahire'de bir araya geldi. Bugün de görüşmelere devam edilecek. Normalleşme adımları atılmasını amaçlayan görüşmelerde, bakan düzeyinde yüz yüze görüşme için takvim de belirlenecek. İki ülke arasındaki siyasi istişarelere ilişkin Dışişleri Bakanlığı, "Söz konusu istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacaktır" bilgisini paylaştı. Mısır Dışişleri Bakanlığı da, "İstikşafi görüşmeler, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili düzeyde ve bölgesel bağlamda normalleşmesine yol açabilecek gerekli adımlar üzerinde odaklanacaktır" ifadelerini kullandı. Bakan yardımcıları arasındaki görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri bir araya gelecek. Ardından atılacak adımın karşılıklı büyükelçi ataması olması bekleniyor. İlişkilerin normalleşmesi ile karşılıklı ticaretin artırılmasına yönelik adımlar da atılacak. Ayrıca, deniz yetki alanları anlaşmasının gündeme geleceği değerlendiriliyor. Doğu Akdeniz'de tüm ülkelerle işbirliği yapmak isteyen ve hakça paylaşımdan yana duran Türkiye ile Mısır arasında yapılacak olası bir deniz yetki alanları anlaşması ile Kahire en az 40 bin kilometrekare daha fazla alan elde edecek.DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında "Mükemmel olan ilişkileri farklı alanlarda nasıl geliştirebileceğimizi ele aldık" dedi. Çavuşoğlu Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü konusunda dolaşıma sokulan kağıtları anımsatarak, "Bu tür tartışmaların sadece bölge için değil tüm Avrupa için çok tehlikeli olduğunu bir kere daha vurgulamak isterim" açıklamasında bulundu. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Bosna Hersek'in siyasi birliği, toprak bütünlüğü ve huzurunu desteklediğinin altını çizdi. Turkovic ise "Türkiye'nin bölgede yapıcı bir rolü var" dedi.