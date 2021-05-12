İşgalci İsrail kontrolü kaybetti! Lod kentinde OHAL ilan edildi

İşgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor. Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında 10'u çocuk 24 sivili şehit eden İsrail hükümetinin zulüm politikası, ülke içindeki aşırılıkçı Yahudileri de Filistinlilere karşı kışkırtıyor.
Son olarak dün akşam saatlerinde Tel Aviv'in güneydoğusunda bulunan Lod kentinde İsrailli silahlı bir kişinin ateş açması sonucu yaralanan 3 Filistinliden birinin şehit olması, infial yarattı.
YAHUDİ İŞGALCİ FİLİSTİNLİYİ ŞEHİT ETMİŞTİ
Yahudi işgalcinin şehit ettiği İsrail vatandaşı Filistinli Musa Hassune cenazesinde çıkan olaylar ise, İsrail'i alarma geçirdi.
Cenazenin geçişi sırasında çevrede bulunan bazı Yahudilerin İsrail bayrağı sallaması üzerine Filistinliler ile İsrailliler arasında gerginlik yaşanmıştı. İsrail güçleri ise Filistinlilere müdahale ederek bazı kişileri gözaltına almıştı. Filistinliler ise polise taş ve şişe atarak karşılık vermişti.
Olaylarda çok sayıda Filistinli ile bazı polisler yaralanmıştı, İsrail güçlerine ait bir polis aracı da yakılmıştı.
İsrail'in Lod kentinde OHAL ilan edildi | Video
Cenazede çıkan olayların büyümesi üzerine şehirde olağanüstü hal ilan edildi.
NETANYAHU DUYURDU
Olağanüstü hal uygulamasını Twitter hesabından duyuran İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail polisi ile Filistinlilerin karşı karşıya geldiği Lod ve çevresindeki şehirlere, işgal altındaki Batı Şeria'dan ek polis birliklerinin sevk edileceğini açıkladı.
İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, Lod'a halihazırda bin 400'den fazla takviye polis gönderildiğini belirtti. Rosenfeld, cenazenin ardından Lod ve çevre şehirlerde polis ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda onlarca aracın ateşe verildiğini, bazı polislerin hafif yaralandığını söyledi.
İsrailli Times Of Israel gazetesindeki haberde ise olağanüstü hal kararının İsrail vatandaşı Filistinliler için kullanılması durumuyla 1966'dan beri ilk kez karşılaşıldığı belirtildi.
İSRAİL'İ İÇ SAVAŞ KORKUSU SARDI
Haberde İsrailliler ve Filistinlilerin aynı şehri paylaştığı Lod'de çıkan olaylar sonucunda sinagogların ve çok sayıda arabanın da yakıldığı ifade edildi.
Lod Belediye Başkanı Yair Revivo, Netanyahu'yu arayarak şehirde olağanüstü hal ilan edilmesi çağrısında bulunmuştu.
"KENTİN KONTROLÜNÜ TAMAMEN KAYBEDEBİLİRİZ"
"Yaşananlar polis için büyük ve ağır olaylar" diyerek ordunun şehirde konuşlandırılması çağrısında bulunan Belediye Başkanı Revivo, "Tüm İsrailliler bilmeli, kontrol kaybedildi. Sinagoglar yakılıyor, yüzlerce araba ateşe verildi. Sokaklarda yüzlerce eşkıya Arap dolaşıyor. Burada resmen iç savaş patlak verdi" dedi.
Lod'da meydana gelen olayları, 1938 yılında Almanya'da Nazilerin Yahudilere ait ev, iş yeri ve sinagoglara yönelik saldırılar düzenlediği 'Kristal Gece'ye benzeten Revivo, kentin kontrolü tamamen çıkabilir uyarısında bulundu. Öte yandan, Akka'daki Yahudiler, Filistinlilerin yoğun saldırısı nedeniyle tüm konutları boşalttı.