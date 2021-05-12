Video Dünya İsrail'in Lod kentinde OHAL ilan edildi | Video

İsrail'in Lod kentinde OHAL ilan edildi | Video

İsrail'in Lod kentinde OHAL ilan edildi | Video
12.05.2021 | 08:13

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İsrail'in Lod kentinde Yahudi yerleşimciler tarafından şehit edilen Filistinlinin cenazesinde çıkan olayların ardından kentte olağanüstü hal ilan (OHAL) edildi.

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Dünyanın dört bir yanından gelen tepkilere rağmen Gazze'ye saldırmaya devam eden İsrail, Filistin'e yönelik saldırılarına geç saatlere kadar devam etti. İsrail'in Lod kentinde ortalık adeta savaş alanına döndü. Kentin Belediye Başkanı Yair Revivo, Başbakan Benyamin Netanyahu'dan olağanüstü hal ilan etmesini istediğini söyledi. "Yaşananlar polis için büyük ve ağır olaylar" diyerek ordunun şehirde konuşlandırılması çağrısında bulunan Belediye Başkanı Revivo, "Tüm İsrailliler bilmeli, kontrol kaybedildi. Sinagoglar yakılıyor, yüzlerce araba ateşe verildi. Sokaklarda yüzlerce eşkıya Arap dolaşıyor. Burada resmen iç savaş patlak verdi" dedi.

"KENTİN KONTROLÜ TAMAMEN ÇIKABİLİR"
Lod'da meydana gelen olayları, 1938 yılında Almanya'da Nazilerin Yahudilere ait ev, iş yeri ve sinagoglara yönelik saldırılar düzenlediği 'Kristal Gece'ye benzeten Revivo, kentin kontrolü tamamen çıkabilir uyarısında bulundu. Öte yandan, Akka'daki Yahudiler, Filistinlilerin yoğun saldırısı nedeniyle tüm konutları boşalttı.

LOD ŞEHRİNDE OHAL İLAN EDİLDİ
İsrail'in Lod kentinde Yahudi yerleşimciler tarafından şehit edilen Filistinlinin cenazesinde çıkan olayların ardından kentte olağanüstü hal ilan (OHAL) edildi.

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