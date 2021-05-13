Son Dakika Haberi: Saniyeler içinde enkaza döndü! İşte İsrail vandallığı...

ŞEHİT SAYISI 87'YE YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri çocuk, biri de kadın olmak üzere 4 kişi daha şehit oldu. İşgalci İsrail güçlerinin saldırılarında toplam şehit sayısı 87'ye yükseldi.

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Öte yandan İsrail savaş uçakları, dün Ulusal İslam Bankası'nın Bureyc Mülteci Kampı'nda bulunan şubesini hedef almıştı. Hava saldırısında yerle bir edilen binanın enkazı görüntülendi.