Son Dakika Haberi: Saniyeler içinde enkaza döndü! İşte İsrail vandallığı...

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli Müslümanları hedef alan ve 300'den fazla masum sivilin yaralanmasına sebep olan işgalci İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde de yerleşim birimlerini hedef alıyor.
ŞEHİT SAYISI 87'YE YÜKSELDİ
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri çocuk, biri de kadın olmak üzere 4 kişi daha şehit oldu. İşgalci İsrail güçlerinin saldırılarında toplam şehit sayısı 87'ye yükseldi.
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İŞGALCİ İSRAİL VANDALLIKTA SINIR TANIMIYOR
Öte yandan İsrail savaş uçakları, dün Ulusal İslam Bankası'nın Bureyc Mülteci Kampı'nda bulunan şubesini hedef almıştı. Hava saldırısında yerle bir edilen binanın enkazı görüntülendi.
Saldırılar nedeniyle kullanılamaz hale gelen binadaki faaliyetler ise diğer bankalara yönlendirildi.
NE OLMUŞTU?
Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.
Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.Başkan Erdoğan'dan peş peşe Mescid-i Aksa diplomasisi Başkan Erdoğan çağrıda bulunmuştu! Putin'den Filistin hamlesi