ABD’den garip M-16 savunması! 3200 kilometrelik terör koridoru: TSK'nın ele geçirdiği silahlar ortalığı karıştırdı...

SERİ NUMARALARINA GÖRE ÇEKYA'DA GÖRÜNÜYOR

NATO müttefiki bir ülkeye ait silahların terör örgütü PKK eline nasıl geçtiği sorulunca ABD Milli Savunma Bakanlığı Pentagon'dan ise garip bir yanıt geldi.

Silahların seri numaralarını inceleyen ABD Savunma Bakanlığı, gerek iç güvenlik, gerekse sınır ötesi harekâtlarda ele geçirilen silahların 2013 ve 2017 yıllarında Çekoslovakya'ya satılan silahlardan olduğu, bu silahların seri numaralarının kendi envanterlerindeki kayıtlarda Çekya Cumhuriyetinin elinde göründüğünü, ABD resmi makamlarının bu silahları doğrudan terör örgütü PKK'ya vermesinin kesinlikle söz konusu olamayacağını bildirdiler.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son olarak Pençe Şimşek harekât bölgesinde ele geçirilen güdümlü tanksavar füzeleri ve M-16 piyade tüfekleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Maalesef dost bildiğimiz bazı ülkeler PKK'ya füzeler verdiler. Dolayısıyla bunların her biri bizim için büyük bir tehlike, büyük bir risk" diyerek tepki göstermişti.