Çin'de kasırga dehşeti: Ölü ve yaralılar var

ELEKTRİK HİZMETİ VERİLEMİYOR

Kasırganın vurduğu Vuhan'da elektrik şebekelerinde hasar oluşurken yaklaşık 26 bin 600 haneye elektrik hizmeti verilemiyor.

Yetkililer, Şıngzı'yı vuran kasırganın burada 4 kişinin ölümüne, 149 kişinin yaralanmasına yol açtığını duyurdu.

Şıngzı'da çok sayıda fabrika hasar görürken büyük çaplı elektrik kesintileri meydana geldi.

Kasırganın vurduğu her iki bölgede de acil durum ekipleri arama kurtarma, enkaz kaldırma, yol açma ve acil yardım çalışmalarına başladı.