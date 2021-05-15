Çin'i hortum vurdu: 12 ölü, yüzlerce yaralı | Video

Çin'in orta ve doğu bölgelerinde etkili olan hortum nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Çin'İn orta ve doğu kesimini hortum vurdu. Rüzgarın hızının saniyede 23 metreyi geçtiği belirtildi. Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde hortumun etkisiyle 27 evin yıkıldığı, 130 evde de hasar meydana geldiği kaydedildi. Ağaçları yerinden söken hortumun inşaat sahalarındaki iki vinci de devirdiği aktarıldı. Kentin farklı noktalarında meydana gelen olaylarda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 280 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Jiangsu eyaletine bağlı Suzhou kentinde ise şiddetli fırtınanın elektrik tesislerine zarar verdiği ve çok sayıda fabrika binasında hasar oluştuğu vurgulandı. Hortum nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 149 kişinin de yaralandığı bildirildi.