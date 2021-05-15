İsrailli Yahudi aktivist Neiman’dan Netanyahu’ya tepki: Bizim paramızla Filistinli çocukları öldürüyor

"FİLİSTİNLİLERİN HAKLARINI SAVUNMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Bu durum "moral bozucu" olarak niteleyen Neiman, kendisi gibi düşünen bazı Yahudilerin de içerisinde olduğu uluslararası bir kampanya yürüterek Filistinlilerin haklarını savunmaya çalıştıklarını söyledi.

İsrail saldırılarında 2 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği 2014 yılındaki savaştan beri yürüttükleri bu kampanyaya bazı İsrailli gençlerden de destek geldiğini belirten Neiman, özellikle ABD'deki Yahudiler arasındaki gençlerden gelen desteğin arttığına dikkati çekti.