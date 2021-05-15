Yunanistan'ın Ayasofya hazımsızlığı! Yunan basını hala kabullenemedi



YUNAN BASINI HALA KABULLENEMEDİ!

Üzerinden aylar geçmesine rağmen gerçeği sindiremeyen Yunan basını da İslam dinine uygun olarak Ayasofya'da yapılan tüm ibadetleri mesnetsiz ithamlarla ülke gündemine taşıyor. Ayasofya'da kılınan ilk Ramazan Bayramı namazı da Yunan basınında akla sığmayacak gerekçelerle eleştirildi. Daha önce de gerçekleşmesine rağmen kılıçla minbere çıkılmasının bir gelenek olduğunu kabullenemeyen Yunan basınında bu durum bu kez de "İsrail ile Filistinliler arasında çıkan savaş vesilesiyle yapılan siyasi propaganda" olarak nitelendirildi. Osmanlı döneminden günümüze gelen ve 'fetih' anlamı taşıyan kılıçla hutbe geleneğine göre Cuma günleri ve bayram namazlarında hutbeye kılıçla çıkılıyor. Hutbelerde kılıcın sol ele alınması dosta güven verme amacını taşıyor. Yunanistan gazetesi Hellas Journal da Ayasofya'da ortaya çıkan tablodan rahatsız oldu."87 yıl sonra Ayasofya'da bayram: Binlerce Müslüman namaz kılmak için akın etti" başlıklı haberde, Ayasofya'ya "La ilahe illallah" yazılı mahyanın asıldığı vurgulandı.



AYASOFYA'NIN EVRENSEL DEĞERİ KORUNUYOR

Sahip olduğu kültürel ve doğal miras varlıklarını titizlikle korumaya konusunda geçmişi en temiz ülkelerden biri olan Türkiye, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 2011 tarihli İstanbul Tarihi Yarımada Alan Yönetim Planı hükümleri uyarınca Ayasofya Camii'nin özgünlüğünü, bütünlüğünü ve üstün evrensel değerini korumaya devam ediyor.