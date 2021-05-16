İstifa eden İsrailli pilottan çarpıcı açıklamalar: İsrail ordusu bir terör örgütüdür!

İsrail'de ve ordu içerisinde Tel Aviv yönetiminin Filistinlilere yönelik yürüttüğü işgal ve baskı politikalarına karşı olanlar sayıları az da olsa mevcut. Bunlardan biri de 2003 yılında ordudan istifa eden Yonatan Shapira.

Shapira sadece istifa etmekle kalmamış aynı zamanda diğer ordu mensuplarını da içerisinde bulundukları durumu düşünerek istifaya teşvik eden bir kampanya başlatmış. Arkadaşlarıyla birlikte yürüttüğü bu kampanya neticesinde 2003'ten bu yana İsrail ordusunda görevli 27 pilot daha hava kuvvetlerinden istifa etmiş.

"TOPLUMUN BEYNİ YIKANIYOR"

İstifa ettikten sonra Filistinlilerin haklarını desteklemek için gösterilere katıldığı ve uluslararası alanda konferanslar vererek İsrail ordusunun işlediği "savaş suçlarına" dikkati çektiği için bulduğu tüm işlerden kovulan Shapira, bu nedenle Norveç'e taşınmak ve hayatına orada devam etmek zorunda kalmış.