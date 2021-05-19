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Giriş Tarihi: 19.5.2021 12:57 Son Güncelleme: 19.5.2021 13:20

Son dakika: AB'den flaş açıklama! Aşılanmış yolculara yeni seyahat kararı

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: AB'den flaş açıklama! Aşılanmış yolculara yeni seyahat kararı

Son dakika haberi… tarafından gelen son dakika haberine göre , tamamen aşılanmış yolculara sınırları yeniden açmayı kabul etti.

Son dakika haberi… AFP tarafından gelen son dakika haberine göre Avrupa Birliği, tamamen aşılanmış yolculara sınırları yeniden açmayı kabul etti.

AŞILANMIŞ YOLCULARA SINIRLAR AÇILIYOR

Koronavirüs salgınında aşı uygulamaları artarak devam ediyor. Turizm sezonunun açılacak olmasıyla birlikte uluslararası seyahat kısıtlamalarının yeni düzenlemeleri merak konusu iken Avrupa Birliği'nden konuya ilişkin bir karar geldi.

Agence France-Press'in (AFP) resmi kaynaklarına dayandırdığı son dakika haberine göre AB üye devletleri, blok sınırları içinde seyahat gerçekleştiren yolculara, tamamen aşılanmış olmaları kaydıyla dolaşım izni konusunda anlaştı.

Belçika'nın Brüksel kentinde bir araya gelen üye ülke temsilcileri, aşı uygulamalarının eksiksiz olması kaydıyla yolculara sınırları açmayı kabul etti.

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Son dakika: AB'den flaş açıklama! Aşılanmış yolculara yeni seyahat kararı
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