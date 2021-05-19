Son dakika: AB'den flaş açıklama! Aşılanmış yolculara yeni seyahat kararı

Son dakika haberi… AFP tarafından gelen son dakika haberine göre Avrupa Birliği, tamamen aşılanmış yolculara sınırları yeniden açmayı kabul etti.

AŞILANMIŞ YOLCULARA SINIRLAR AÇILIYOR

Koronavirüs salgınında aşı uygulamaları artarak devam ediyor. Turizm sezonunun açılacak olmasıyla birlikte uluslararası seyahat kısıtlamalarının yeni düzenlemeleri merak konusu iken Avrupa Birliği'nden konuya ilişkin bir karar geldi.