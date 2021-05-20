ABD medyasından flaş iddia! ‘Ordu Rusya ve Çin’le savaşa hazırlanıyor’

Business Insider, bu değişiklikten ABD Kongresi'nin de haberi olduğunu iddia etti. Buna göre ABD Özel Kuvvetler Komutanlığı temsilcileri, Kongre'ye, Navy SEAL'in yapısındaki değişiklikler, subay ve askerler için belirlenecek yeni standart ve eğitimleri öngören reformlar hakkında bilgi verdi.