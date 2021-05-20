İsrail katlediyor dünya seyrediyor! 25 dakikada 122 bomba

İsrail'in 10 Mayıs'ta başlattığı Gazze saldırıları dünyanın gözü önünde sürüyor. Yine evler, gazeteciler, sivil alanlar dahil her yer hedefteydi.

İşgalci İsrail ordusunun dün gece Gazze Şeridi'ne 25 dakika içerisinde 122 bomba attığı açıklandı. Saldırılarda dün Gazze'de 5 kişi, Batı Şeria'da ise bir kadın daha hayatını kaybetti. Böylece İsrail ordusu şimdiye kadar 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 227 kişiyi şehit etti, bin 620 kişi de yaralandı. İsrail tarafında da 2'si çocuk 12 kişi öldü. İsrail Başbakanı Netanyahu saldırılara devam edeceklerini belirterek Gazze'yi işgal seçeneğinin de masada olduğunu söyledi.