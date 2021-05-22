Afrika'daki en aktif volkanlardan biri olan Nyiragongo yanardağı patladı. Patlama kilometrelerce uzaklıkta da olsa bölgede bulunan birçok yerleşim yerinden net bir şekilde görüldü.
PATLAMA 1.5 MİLYONLUK ŞEHRİ ETKİLİYEBİLİR
Kongo Cumhuriyeti'nde bulunan 1.5 milyonluk Goma şehri, volkanın patlamasıyla büyük bir tehlike altına girdi. Yetkililer yaşanan patlamanın ardından bölgedeki yerel halkı tahliye etmek için çalışmalara başladı.
Yerel halk tahliye ediliyor! Kongo'daki Nyiragongo yanardağı patladı | Video
"HÜKÜMET DURUMU YAKINDAN İZLİYOR"
Kongo hükümet sözcüsü Patrick Muyaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümet Goma'daki durumu yakından izliyor" dedi.
DÜNYANIN EN TEHLİKELİ YANARDAĞLARINDAN BİRİ
Öte yandan Nyiragongo dünya üzerindeki en tehlikeli yanardağlardan biri olarak gösteriliyor. Nyiragongo en son 2002 yılının başlarında patlamış ve 250 kişi hayatını kaybetmişti. Ayrıca 120 binden fazla Goma vatandaşı ise evlerinden olmuştu.