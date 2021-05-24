Prenses Diana’nın ölümüne karışmışlardı… BBC skandalında yeni gelişme!

BBC ÜSTÜNÜ ÖRTMÜŞTÜ

BBC muhabiri Martin Bashir'in, kraliyet ailesinin Prenses Diana'yı izletmek için bazı kişilere ödeme yaptığını gösteren sahte banka hesap özetleri hazırlatıp, bunları hem Diana hem de kardeşi Charles Spencer'a gösterdiği ortaya çıkmıştı. Bu yolla Prenses Diana'nın güvenini kazanan Bashir Diana ve kardeşinin güvenini kazanarak röportajı alırken, o dönem haber müdürü olan eski BBC Genel Müdürü Tony Hall'ın ise olayın üstünü örttüğü belirlenmişti.