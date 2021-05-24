Prenses Diana’nın ölümüne karışmışlardı… BBC skandalında yeni gelişme!

Yaşadığı dönemde ünü İngiltere'yle sınırlı kalmayan, dünya tarihinde en sevilen isimler listesinde üst sıralarda yer alan Prenses Diana'nın şüpheli ölümü, bir kez daha dünya gündemine oturdu.
Geçtiğimiz günlerde İngiliz Kraliyet Ailesi üyeleri Prens William ve Prens Harry'nin, dünya kamuoyuna açıkladı gerçek, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Prenses Diana'nın ölümüne ilişkin bağını ortaya çıkarmıştı.
SAHTE BELGELERLE GÜVENİNİ KAZANDI
1997 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te paparazziler tarafından kovalandığı sırada geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İngiltere Prensi Diana'yla, hazırladıkları sahte belgeler yoluyla röportaj yaptığı belirlenen BBC kanadında, yeni bir gelişme yaşandı.
BBC ÜSTÜNÜ ÖRTMÜŞTÜ
BBC muhabiri Martin Bashir'in, kraliyet ailesinin Prenses Diana'yı izletmek için bazı kişilere ödeme yaptığını gösteren sahte banka hesap özetleri hazırlatıp, bunları hem Diana hem de kardeşi Charles Spencer'a gösterdiği ortaya çıkmıştı. Bu yolla Prenses Diana'nın güvenini kazanan Bashir Diana ve kardeşinin güvenini kazanarak röportajı alırken, o dönem haber müdürü olan eski BBC Genel Müdürü Tony Hall'ın ise olayın üstünü örttüğü belirlenmişti.
BBC yönetim tarafından örtbas edilen olay, Prenses Diana'nın korku ve paranoyasını arttırmış, hayatının son dönemlerinin büyük ölçüde etkilediği belirtilmişti.
Çıkan haberlerin ardından açıklama yapan BBC Genel Müdürü Tim Davie, Prenses Diana'dan röportaj alınmasında izleyicilerin beklediği standartların çok gerisinde kalındığının açık olduğunu belirterek, "Bunun için çok üzgünüz." açıklamasında bulunmuştu.
İSTİFA GELDİ
Skandalın ortaya çıkmasının ardından eleştiri oklarının hedefine oturan eski BBC Genel Müdürü Tony Hall'ın, suçlu bulunmasının ardından Londra'daki Ulusal Galeri Başkanlığı'ndan istifa ettiğini duyuruldu.
Bu şartlar altında görevine devam etmenin zor olacağını belirten Hall, "25 yıl önceki olaylar nedeniyle çok üzgünüm ve liderliğin sorumluluk almak gerektiği anlamına geldiğine inanıyorum. Her zaman güçlü bir kamu hizmeti anlayışına sahip oldum, bu nedenle bu role devam etmenin derinden önem verdiğim bir kurum için dikkat dağıtıcı olacağı çok açık" ifadelerini kullandı.