Wall Street Journal’dan yeni iddia! Koronavirüsün ortaya çıktığı yer belli oldu

ABD'li yayın kuruluşu Wall Street Journal, geçtiğimiz gün yayınladığı özel haberinde, dünyayı bir yıldan fazla süredir etkisi altına alan koronavirüs salgınının ilk kaynağının Vuhan'da bulunan bir laboratuvar olduğunu söylemişti.
ABD istihbaratına ait gizli bir rapora dayandırdığı haberinde WSJ, Kasım 2019'da Vuhan laboratuvarında çalışan 3 araştırmacının virüs ve mevsimsel grip belirtilerine benzer şikayetlerle hastalanıp hastaneye başvurduğunu öne sürmüş, Çinli yetkililer ise bu söylentilerin doğruluğunu tamamen reddetmişti.
VİRÜS 2012'DE ORTAYA ÇIKTI İDDİASI
WSJ, yeni haberinde, koronavirüsün izinin 2012 yılına kadar sürüldüğünü iddia etti.
Güneybatı Çin'de bulunan terk edilmiş bir bakır madeninde yuvalanmış yarasaların dışkısında, dünya üzerinde pandemiye neden olan koronavirüse genetik olarak en çok benzeyen türde bir virüs bulunduğunu söyleyen WSJ, bu iddiasını destekleyecek başka detaylara da yer verdi.
TERK EDİLMİŞ MADENDEN YAYILDI
Nisan 2012'de, terk edilmiş bakır madenine, yarasaların neden olduğu kirliliği temizlemek üzere giden 6 madencinin gize4mli bir hastalık nedeniyle aniden hastalandığına ve 3'ünün öldüğüne dikkat çeken WSJ, Çinli bilim insanlarının o tarihten itibaren bu virüse aşina olduğunu söyledi.
Araştırmacıların mağaraya giderek madencilerin ölümüne neden olan dışkılardan örnekler aldığını söyleyen WSJ, bu örneklerin laboratuvara kaydedildiğini söyledi.
Bu bilgilerin, Çinli yetkililer tarafından her seferinde inkar edilen "Koronavirüs Çin'de bulunan laboratuvardan sızdı" iddialarının bir kez daha kapsamlı ve ayrıntılı bir biçimde soruşturulması için yeterli olduğunu söyleyen WSJ, tartışmaları bir kez daha gündeme getirdi.
TRUMP DEFALARCA ÇİN'İ SUÇLAMIŞTI
Eski ABD Başkanı Donald Trump, görev süresi boyunca pek çok kez, koronavirüsün yayılmasından dolayı Çin'i suçlamış, ABD istihbaratının geçen yılın sonunda yayımlanan raporunda, koronavirüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıkmış olabileceğine ilişkin bulgulardan bahsedilmişti.
ÇİN SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ
Çin yönetimi söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Dünya Sağlık Örgütünden konuyu araştıran bir heyet de virüsün söz konusu laboratuvardan yayıldığı iddialarının gerçekçi olmadığı sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.ABD'de çarpıcı rapor! Çin'de 3 araştırmacı salgından önce Kovid-19 belirtileriyle hasta olmuş