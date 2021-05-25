Wall Street Journal’dan yeni iddia! Koronavirüsün ortaya çıktığı yer belli oldu

Araştırmacıların mağaraya giderek madencilerin ölümüne neden olan dışkılardan örnekler aldığını söyleyen WSJ, bu örneklerin laboratuvara kaydedildiğini söyledi.

Bu bilgilerin, Çinli yetkililer tarafından her seferinde inkar edilen "Koronavirüs Çin'de bulunan laboratuvardan sızdı" iddialarının bir kez daha kapsamlı ve ayrıntılı bir biçimde soruşturulması için yeterli olduğunu söyleyen WSJ, tartışmaları bir kez daha gündeme getirdi.