Ukrayna’dan Bayraktar TB2’lerle gövde gösterisi! O görüntüler çok konuşuldu…

Rusya ile geçtiğimiz aylarda Donbass bölgesinde gerilimli zamanlar yaşayan Ukrayna'dan, Rusya'ya misilleme niteliğinde bir hamle geldi.
TÜRK SİHA'LARIYLA DEV TATBİKAT
Daha önce Türkiye'den, başarıları dünya çapında konuşulan Bayraktar TB2 SİHA'larını satın alan Ukrayna, Belarus sınırı yakınlarındaki Rivne bölgesinde geniş çaplı bir askeri tatbikat gerçekleştirdi.
Rusya ile yaşadığı sınır krizinin ardından gerçekleştirdiği tatbikatta Ukrayna, Bayraktar TB2'lerle adeta gövde gösterisi yaptı.
Ülke basınında geniş yer bulan askeri tatbikatta, Bayraktar TB2'nin başarısı manşete taşındı. Kara birliklerinin yanı sıra Bayraktar TB2'leri etkin biçimde kullanan Ukrayna ordusu, o anları resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada Bayraktar TB2'lerin düşman hedeflerini başarılı bir şekilde yok ettiği ifadeleri yer aldı.
Doğrudan temas taktiğiyle bir tatbikat gerçekleştiren Ukrayna ordusu, Bayraktar TB2'den ateşlenen füzeyle imha edilen hedefleri de paylaştı.
Ordunun, havadan keşif yapmak için de Bayraktar TB2 SİHA'larını kullandığı belirtilirken, SİHA'ların vuruş gücünden övgüyle bahsedildi.
Yaptığı anlaşmanın ardından Türkiye'den şimdiye kadar 6 Bayraktar TB2 SİHA teslim alan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, SİHA'larda kullanılacak olan 200 füzeye de sahip.Bayraktar TB2 fiyatı ne kadar? Polonya’ya ihraç edilen ilk SİHA Bayraktar TB2 özellikleri nedir? İşte detaylar