Avrupa soykırımlarını itiraf etmeye başladı

Almanya, 1904-1908 yılları arasında Namibya'da Alman İmparatorluğu'nun Herero ve Namalara yönelik katliamlarını soykırım olarak tanımayı kabul etti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, her iki ülkeden hükümet delegasyonlarının 6 yıllık müzakerelerinin ardından 1904-1908 yıllarında Korgeneral Lothar von Trotha'nın emriyle işlenen vahşetin, 'soykırım' olarak tanınması üzerinde anlaştığını açıkladı.Söz konusu suçu kabul etmeleri ve özür dilemelerinin, suçlarla hesaplaşmak ve geleceği birlikte şekillendirmek için önemli bir adım olduğunu belirten Maas, "Namibya ile ortak tarihimizin en karanlık bölümüyle nasıl yüzleşeceğimiz konusunda anlaşmaya varmayı başardığımız için minnettarım. Almanya'nın tarihi ve ahlaki sorumluluğu ışığında Namibya'dan ve kurbanların torunlarından af dileyeceğiz" ifadelerini kullandı. Maas, jest olarak 30 yıl içinde kurbanların torunlarını desteklemek için de 1.1 milyar euro'luk bir fon oluşturulacağını belirtti. Soykırıma uğrayan Herero ve Nama halklarının temsilcileri ise Almanya'nın tazminat ödemeden dilediği özrün bir anlamı olmadığını söyledi. Önceki gün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ülkesinin Ruanda'da 1994'te 800 binden fazla kişinin öldüğü soykırıma ilişkin rolünü kabul ettiklerini ifade etmişti.Almanİmparatorluğu, 1884'ten 1915'e Namibya'da sömürgeci bir güç olarak bulundu. Korgeneral Lothar von Trotha'nın emriyle 1904-1908 yıllarında Herero ve Nama halklarından 70 binden fazla kişi aç ve susuz bırakılarak toplama kamplarında öldürüldü.